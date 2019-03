Europa spricht: Diskutieren Sie mit Europäern, die anderer Meinung sind!

DER STANDARD bringt am 11. Mai Menschen unterschiedlicher Herkunft und politischer Meinung zu persönlichen Gesprächen zusammen. Machen Sie mit!

740 Millionen Menschen. 50 Länder. Europas kulturelle Vielfalt ist gigantisch. Aber wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem diskutiert, der nicht in Ihrem Land lebt? Und der dann vielleicht auch noch anderer politischer Meinung war als Sie? Ob beruflich oder privat: Wir neigen dazu, uns mit Gleichgesinnten zu umgeben und in unseren Landesgrenzen zu denken. Das führt zu Informationsblasen und sozialen Gräben in unserer Gesellschaft, die sich weit über unsere Heimat hinaus ziehen. So kommt es, dass wir uns von nationalen wie internationalen politischen Ereignissen immer wieder vor den Kopf gestoßen fühlen. Weshalb protestieren französische Arbeiter in gelben Westen auf den Straßen? Wieso stimmt eine englische Pensionistin für den Brexit? Warum ist "Blau" so stark in Österreich und in Deutschland "Grün" im Trend? Was bedeutet der von außen oft kritisierte politische Wandel Polens für dessen Einwohner? Und wie geht es den Griechen zehn Jahre nach der Finanzkrise heute wirklich?

"Europa spricht" bringt am 11. Mai 2019 tausende Europäer und Europäerinnen unterschiedlicher politischer Meinung zu persönlichen Gesprächen zusammen. Das Ziel: auf Augenhöhe über Themen zu diskutieren, die Menschen nicht bloß im eigenen Land bewegen – abseits medialer Debatten und jeweiliger Parteilager. Auch Sie können dabei sein! Beantworten Sie einfach diese Fragen, und melden Sie sich an:

Warum machen wir das?

"Europa spricht" ist ein Versuch, jene gesellschaftlichen Bruchlinien zu überwinden, die Europäer und Europäerinnen unterschiedlichster Herkunft und Lebenssituation heute trennen. Ein Versuch, der im Rahmen des Projekts My Country Talks² von mehr als einem Dutzend europäischer Medien unternommen wird. Beteiligt sind unter anderem DER STANDARD aus Österreich, "Financial Times" aus Großbritannien, "Zeit online" aus Deutschland, "Gazeta Wyborcza" aus Polen, "Efsyn" aus Griechenland, "La Repubblica" aus Italien, "Morgenbladet" aus Norwegen, arte.tv aus Frankreich und "Delfi" aus Estland.

Mit "Europa spricht" wird Menschen mit gegensätzlichen Ansichten ein Raum gegeben, Vieraugengespräche abseits medialer Debatten und fern vom parteilichen Lagerdenken zu führen.



Wie kann man mitmachen?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sofern Sie in Europa leben, volljährig sind und idealerweise Englisch sprechen¹, können Sie bis zum Anmeldeschluss am 10. April 2019 ganz einfach teilnehmen: In einer Vielzahl von Artikeln auf derStandard.at finden Sie kleine Umfrageboxen. Beantworten Sie die darin gestellten Ja/Nein-Fragen, etwa zur nationalen Identität, zur Migrationen, zum Grenzschutz oder auch zur Klimapolitik, können Sie sich anmelden und werden in eine Datenbank aufgenommen.

Ein Algorithmus setzt nach Ende der Anmeldephase Paare aus Teilnehmern und Teilnehmerinnen zusammen, die die Fragen möglichst unterschiedlich beantwortet haben und möglichst in einem benachbarten Land wohnen. Wurde ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin für Sie gefunden, melden wir uns per E-Mail bei Ihnen. Und wenn Sie und Ihr Gegenüber zustimmen, bringen wir Sie beide für ein Treffen am 11. Mai 2019 in Kontakt. Es steht Ihnen dann frei, einander auf eigene Kosten persönlich zu treffen oder für einen Videochat zu verabreden. Gleichzeitig wird es an dem Tag ein "Europa spricht"-Festival in Brüssel geben, zu dem ausgewählte Paare eingeladen werden.

der standard Europa spricht: Die größte Diskussion Europas. Machen Sie mit!

Was geschieht nach dem Treffen?

Wir laden Sie ein, uns und unseren Leserinnen und Lesern in anschließenden Erfahrungsberichten zu schildern, wie es war, einen anderen Europäer mit konträren Ansichten kennenzulernen. Zu welchen Erkenntnissen ist man gelangt? Konnte man einander gedanklich näherkommen, oder ist man im Streit auseinandergegangen?

Eine Auswahl der spannendsten Userbeiträge sowie redaktionelle Berichte werden ab dem 11. Mai online und in der Zeitung veröffentlicht. Denn wenn Europa spricht, sprechen Sie mit! Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es damit ja tatsächlich, auf diesem vielfältigen Kontinent alle ein Stück näher zusammenzurücken und einander zumindest ein wenig besser zu verstehen. (Zsolt Wilhelm, 4.3.2019)