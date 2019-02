Romano Schmid landet in Wolfsberg

Die Reise eines 19-Jährigen: Sturm Graz – Red Bull Salzburg – Werder Bremen – WAC

Wolfsberg – Romano Schmid macht in den kommenden Monaten beim WAC Station. Der Fußball-Bundesligist vermeldete am Dienstag die leihweise bis Sommer anberaumte Verpflichtung des 19-jährigen Steirers. Schmid war im Sommer 2017 von Sturm Graz zu Meister Red Bull Salzburg gewechselt, kam jedoch zuletzt nur bei dessen Kooperationsclub Liefering zum Einsatz und wurde vor wenigen Wochen an Werder Bremen abgegeben.

Die Hanseaten wiederum wollten den Offensivspieler ursprünglich an einen niederländischen Club verleihen, fanden jedoch keinen Abnehmer. (APA; 6.2.2019)