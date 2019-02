"Sitzpinkler": Christoph Waltz spielt "German Words Quiz" mit Jimmy Fallon

"Tonight Show"-Moderator muss auf dem Gästesitz Platz nehmen

Wien – Schauspieler Christoph Waltz erlaubt sich mit Jimmy Fallon einen Rollentausch und lässt Fallon in der aktuellen "Tonight Show" auf dem Gästesitz Platz nehmen. Um dann zu testen, wie es um dessen deutschen Wortschatz bestellt ist. Fallon soll etwa erraten, was das Wort Sitzpinkler bedeutet oder was mit Waldeinsamkeit oder auch Bezirksschornsteinfegermeister gemeint ist. Auf YouTube hat die Waltz-Fragestunde schon mehr als 350.000 Klicks.

Schon 2014 erklärte Christoph Waltz in der Fallons "Tonight Show", was das Konzept "Krampus" bedeutet, die Folge kam auf mehr als vier Millionen Klicks auf YouTube. (red, 6.2.2019)