TV-Tipps für Mittwoch: Aufregung um Gabalier und Träume am Fuße des Vulkans

Beschneidung in Deutschland, Wolfswege in Terra Mater, EU von innen im ORF; Schwarze Kohle, rotes Licht und Doku über T. C. Boyle

18.30 MAGAZIN

Konkret: Vermögen verspekuliert Ein Bankberater bucht mehr als eine halbe Million Euro vom Konto eines Kunden ab und spekuliert mit dem Geld. Die Sache geht vor Gericht – und hier unterliegt der Geschädigte.

Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Grausames Ritual – Beschnittene Mädchen suchen Hilfe in Deutschland Weltweit gilt Genitalverstümmelung als schwere Menschenrechtsverletzung. In Deutschland leben inzwischen mehr als 50.000 Betroffene. Fadumo Korn ist eine der wenigen Frauen, die offen darüber sprechen. Sie ist vor vielen Jahren aus Somalia gekommen und versucht, anderen Betroffenen zu helfen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wolfswege In den Alpen lebt ein Wolfsrudel, geführt von einer Alpha-Wölfin und ihrem Partner. Ihren Nachwuchs zogen sie zu geschickten Jägern heran, und im kommenden Frühling erwarten sie wieder Junge. Tragische Ereignisse zwingen die Alpha-Wölfin, ihr Revier und ihr Rudel zu verlassen und sich auf eine einsame und gefährliche Reise zu begeben. Bis 21.10, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Schwarze Kohle, rotes Licht: Kriminalgeschichten aus dem Revier Das Ruhrgebiet zu Beginn der 1960er-Jahre: eine Parallelwelt. Nur wenige wussten, wie sie tickt. Die meisten Menschen hatten Arbeit, einige hatten vor allem kriminelle Energie. Anhand der exemplarischen Lebensgeschichten von Revieroriginalen, Polizeibeamten, Bordellbesitzern und einer umtriebigen Geschäftsfrau geht der Film von Peter F. Müller auf eine Reise durch drei Jahrzehnte Kriminalgeschichte. Bis 21.00, 3sat

21.50 DOKUMENTATION

T. C. Boyle: Rockstar der amerikanischen Literatur Einst war T. C. Boyle Hippie, Punk und nahm Drogen, heute ist er ein engagierter Umweltaktivist und einer der herausragenden amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart. In der Dokumentation lässt der Autor die Zuschauer an seinem Alltag teilhaben – als Schriftsteller, Tierfreund und Privatmann. Bis 22.45, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: EU von innen Mit Parlament, Rat und Kommission befinden sich die zentralen EU-Institutionen in Brüssel. Die belgische Hauptstadt ist der Ort, an dem Menschen aus 28 Nationen um Macht, Einfluss und Gemeinsamkeiten ringen. ORF-Korrespondent Peter Fritz blickt hinter die Kulissen des Brüsseler Politikbetriebs.

Bis 23.05, ORF 2

22.45 PERSPEKTIVE

Ixcanul – Träume am Fuße des Vulkans (Ixcanul Volcano, GTM 2015, Jayro Bustamante) Maria lebt mit ihren Eltern am Fuße eines Vulkans. Das Leben der Maya-Gemeinschaft ist geprägt von Landwirtschaft. Sie träumt von einem anderen Leben, will in die USA. Dann wird sie schwanger, die Familie gerät in eine prekäre Situation. Authentischer Film über das Leben eines indigenen Volkes in Guatemala. Ausgezeichnet mit einem Silbernen Bären für neue Perspektiven. Bis 0.10, Arte

22.50 TALK

Pro und Contra: Aufregung um Gabalier – Berechtigte Kritik oder übertriebene Empörung Über konservative Wertvorstellungen, Meinungsfreiheit und öffentliche Kritik diskutieren bei Manuela Raidla u. a. Philipp Burger (Sänger der Deutschrock-Band Frei.Wild) und die Vice-Journalistin Alexandra Stanic.

Bis 23.45, Puls 4

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Brüssel – Heimliche Hauptstadt Europas Der Schriftsteller Robert Menasse führt durch Brüssel, wo er vier Jahre gelebt und für seinen Roman Die Hauptstadt recherchiert hat. Auf einem Spaziergang zeigt der Schriftsteller die schönsten und interessantesten Seiten von Brüssel, vom prachtvollen Hauptplatz bis ins EU-Viertel, vom afrikanischen Viertel Matonge bis nach Molenbeek, wo die Drahtzieher der Terroranschläge von Paris und Brüssel lebten. Bis 23.50, ORF 2

23.20 MAGAZIN

Zapp Mit diesen Themen: 1) Mutig gegen die Mafia: Reporterin bei La Repubblica. 2) Kaum Schutz für Whistleblower: Neue EU-Richtlinie. 3) Pinto im Rampenlicht: #FootballLeaks-Medien und ihr Informant. Bis 23.50, NDR