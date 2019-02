Keine Panik, die Zukunft kommt. Hören Sie!

Die nächste Folge "Edition Zukunft" erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um das Leben von morgen finden Sie in unserem Ressort derStandard.at/zukunft und jeden Freitag auf vier Seiten im STANDARD. (red, 15.2.2019)

Sagen Sie uns, wie es Ihnen geht, wenn Sie an die Zukunft denken. Worauf freuen Sie sich? Was sind Ihre größten Sorgen? Diskutieren Sie mit im Forum oder schreiben Sie uns an edition.zukunft@derstandard.at . Hier nehmen wir Ihr Feedback, Ihre Fragen und Ihre Ideen für Recherchen entgegen.

Herzlich willkommen zum Podcast "Edition Zukunft". Hier sprechen wir ab sofort alle zwei Wochen über das Leben und die Welt von morgen. In der ersten Folge diskutieren Lisa Mayr und Zukunftsforscher Reinhold Popp darüber, welche Entwicklungen unseren Alltag verändern werden. Und, ob wir trotz Bedrohungszenarien rund um Klimakatastrphe, Automatisierung und künstliche Intelligenz mutig in die neue Zeit gehen können.

Zum Gast

Universtitätsprofessor Reinhold Popp, Jahrgang 1949, hat Psychologie, Politikwissenschaft und Bildungswissenschaft studiert. Er forscht seit vielen Jahren zu Fragen der Zukunft, hat zahlreiche Bücher dazu geschrieben und leitet das Institute for Futures Research in Human Science an der Sigmund Freud Universität in Wien.

Über den Podcast

"Edition Zukunft" ist ein Podcast von DER STANDARD. Schnitt & Produktion: Daniel Roßmann, Musik: Tristan Linton, Titel-Sprecherin: Barbara Braun, Logo: Wolfram Leitner, Redaktion: Lisa Mayr, Olivera Stajic, Fabian Sommavilla, Philip Pramer, Zsolt Wilhelm.