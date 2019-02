Pro und Kontra: Tauschhandel mit Wirtschaft bei Papamonat

KONTRA: Einfach nur retro

von Eric Frey

Es mag aus verhandlungstaktischen Gründen verständlich sein, dass sich die Wirtschaftskammer ihre Zustimmung zum Rechtsanspruch auf den Papamonat mit einer Kostenentlastung bei Schwangerschaften abkaufen lassen will. Die Belastungen für Arbeitgeber sind hoch, und es liegt Unternehmern im Blut, aus möglichst allem ein Geschäft zu machen.

Aber klug ist es nicht. Denn was in der Öffentlichkeit stehenbleibt, ist das Nein zum Papamonat. Und das ist einfach nur retro.

Ja, es mag manchen kleineren Betrieben schwerfallen, einen Monat lang auf eine qualifizierte Kraft zu verzichten. Aber das lässt sich planen, denn Geburten haben eine Vorlaufzeit. Und welcher Chef würde einem geschätzten Mitarbeiter tatsächlich Nein sagen, wenn er um unbezahlten Urlaub ansucht, um zu Hause mit einem Neugeborenen zu helfen? Der Papamonat kostet den Arbeitgeber ja nichts.

Vielleicht reichen zehn Tage in vielen Fällen aus, aber das sollte die Entscheidung der Väter sein, nicht der Wirtschaftskammer. Männer in die Kindererziehung einzubinden ist eines der großen gesellschaftlichen Anliegen unserer Zeit – und der Papamonat ein kluger Schritt zu einer fortschrittlicheren Rollenverteilung in der Familie.

Die Forderung nach Kostenentlastung bei Arbeitsverboten für Schwangere mag berechtigt sein. Aber die Kammer sollte sie zu einem anderen Zeitpunkt stellen – und nicht als familienfeindlicher Blockierer dastehen. (Eric Frey, 5.2.2019)