Vice Media streicht bis zu 250 Stellen

Wien – Die neue Vice Media-Chefin Nancy Cubuc, sie übernahm 2018 nach den persönlichen Skandalen um Gründer Shane Smith den Posten der CEO – verordnet der Medienmarke einen Sparkurs und will 2019 mit bis zu 250 Leuten weniger auskommen, das bedeutet einen Personalabbau von zehn Prozent. Betroffen von den Sparmaßnamen seien vor allem Mitarbeiter in Großbritannien, Mexico und im Heimatmarkt USA. "Nachdem wir unser Budget für 2019 festgelegt haben, fokussieren wir uns darauf, unsere Ziele zu erreichen", wird sie im Hollywoodreporter zitiert.

Wie berichtet will sich auch 250 Stellen verabschieden, die HuffPost-Mutter Verizon will 800 Stellen in seiner Mediensparte streichen. Mitte Jänner kündigte der deutsche Lizenznehmer Burda Forward an, die deutsche Ausgabe der HuffPo einzustellen, DER STANDARD berichtete. (red, 5.2.2019)