Merkel für internationale Kooperation bei Datenschutz

"Wenn jeder nur sein Süppchen kocht, macht uns das ja kaputt"

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für ein internationales Vorgehen beim Schutz großer Datenmengen wie etwa in der Künstlichen Intelligenz ausgesprochen. "Das sind Dinge, die können wir letztendlich nur international gemeinsam voranbringen", sagte Merkel am Dienstag bei einem deutsch-japanischen Wirtschaftsforum in Tokio.

"Wenn jeder nur sein Süppchen kocht, macht uns das ja kaputt", sagte die Kanzlerin. In diesem Bereich gebe es denn auch große Chancen der Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland.

Datenethik

Datenethik und Datenschutz interessieren Merkel zufolge beide Länder. Sie sei denn auch Japans Regierungschef Shinzo Abe dankbar, dass er als Gastgeber des G20-Gipfels im Juni in Osaka die Frage der Datenethik und des Umgangs mit Daten auf die Tagesordnung setzen wolle.

Zum Abschluss ihres zweitägigen Besuchs in Japan wollte sich Merkel ein japanisches Unternehmen ansehen, das sich mit Anwendungsmöglichkeiten der Künstlichen Intelligenz etwa bei der 5G-Mobilfunktechnik beschäftigt. (APA, 5.2 .2019)