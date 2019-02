Schwarz-grüne Resolution gegen Aus für Lkw-Nacht-60er in Tirol

Soll im kommenden Landtag verabschiedet werden

Innsbruck – Der Überlegung von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), die 60-km/h-Beschränkung für schwere Lkw in der Nacht aufzuheben, kann die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung nichts abgewinnen. Im kommenden Landtag wollen die Regierungsparteien eine entsprechende Resolution an die Bundesregierung verabschieden, die vorsieht, das Tempolimit aus Lärmschutz-Gründen aufrechtzuerhalten.

"Die Belastungsgrenzen durch den Transit sind für die Menschen in Tirol nicht nur in puncto Feinstaub, sondern insbesondere auch in puncto Verkehrslärm längst erreicht", meinten die beiden Verkehrssprecher Florian Riedl (ÖVP) und Michael Mingler (Grüne), die auf einen einstimmigen Beschluss im Landtag hofften.

Signalwirkung unerwünscht

Eine Erhöhung der Lkw-Geschwindigkeit auf 80 km/h – derzeit dürfen Lkw über 7,5 t in der Zeit von 22.00 bis 5.00 Uhr nicht schneller als 60 km/h fahren – würde alleine auf den Lkw-Verkehr bezogen die Schallemission um zwei Dezibel erhöhen. Dies käme schalltechnisch betrachtet einer Erhöhung der Lkw-Fahrten um 60 Prozent gleich, so die Argumentation.

Zudem fürchteten die beiden Mandatare die Signalwirkung, die eine Aufhebung des Nacht-60ers mit sich brächte. Diese würde "diametral" den Bemühungen entgegenwirken, Tirol als Strecke für den internationalen Transitverkehr unattraktiver zu machen und damit die Verlagerung des Gütertransports von der Straße auf die Schiene zu forcieren. (APA, 5.2.2019)