Infineon startet mit mehr Gewinn – Gegenwind nimmt zu

Erlöse betrugen im 1. Quartal 1,97 Milliarden Euro (plus 11 Prozent)

Der Halbleiterhersteller Infineon hat im ersten Geschäftsquartal mehr Gewinn als vor Jahresfrist eingefahren. Das Segmentergebnis belief sich auf 359 Mio. Euro, wie das Unternehmen aus Neubiberg bei München am Dienstag mitteilte. Das sind 27 Prozent mehr als vor Jahresfrist, aber zehn Prozent weniger als im Vorquartal.

Analysten hatten im Schnitt mit einem Segmentergebnis von 344 Mio. Euro und einem Umsatz von 1,957 Mrd. Euro gerechnet. Die Erlöse betrugen im Startquartal 1,97 Mrd. Euro, elf Prozent mehr als vor Jahresfrist und vier Prozent weniger als im Vorquartal.

Herausforderungen

"Wir haben die Herausforderungen eines schwieriger werdenden Umfelds bisher gut gemeistert", sagte Vorstandschef Reinhard Ploss. Für das Geschäftsjahr 2018/2019, das am 30. September endet, dämpfte er die Erwartungen: Der Umsatz soll jetzt am unteren Ende der prognostizierten Spanne liegen und damit bei neun Prozent. Zuletzt waren elf Prozent Plus angekündigt. Die operative Marge soll 17,5 statt 18 Prozent betragen.

In Österreich hat Infineon derzeit rund 4.200 Mitarbeiter an fünf Standorten. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,9 Mrd. Euro. (APA, 5.2. 2019)