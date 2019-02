Call for Entries zur CCA-Venus 2019

Der Creativ Club Austria sucht die besten Kreativarbeiten Österreichs – Einreichfrist bis 29. März 2019

Wien – Das Rennen um die CCA-Venus ist eröffnet. Sie wird wie berichtet um "Creative Media" und "Creative Data" von 14 auf 16 Kategorien erweitert. Neu konzipiert wird die CCA-Venus-Award-Show am 16. Mai 2019 in der Wiener Gösserhalle.

"Mit 783 Einreichungen im Vorjahr konnte die CCA-Venus Stärke und Relevanz zeigen. Mit der Evolution der Award-Show heben wir den Stellenwert der CCA-Venus auf ein neues Level. Der Award unterstreicht die Bedeutung kreativer Exzellenz für erfolgreiche Kommunikation in allen Medien, Kanälen und Zielgruppen", sagt Creativ-Club-Austria-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger.

Teilnahmevoraussetzungen

Zur CCA-Venus 2019 sind alle Arbeiten zugelassen, die für den österreichischen Markt konzipiert und dort zwischen 1. März 2018 und 28. Februar 2019 veröffentlicht wurden. Zugelassen sind auch Arbeiten für ausländische Märkte, die am Wirtschaftsstandort Österreich entstanden sind. Arbeiten, die nur für Österreich adaptiert wurden, sind nicht zugelassen. Die Arbeiten werden von der CCA-Jury unter dem Vorsitz von Jury-Präsidentin Jo Marie Farwick (Team Überground) am 30. April 2019 am Erste Campus in Wien beurteilt werden. Die Einreichfrist endet am 29. März 2019.

Eingereicht werden kann über das Tool 79Blue Elephants von Alpha Awards bis zum 29. März 2019 online auf creativclub.at sowie direkt auf ccavenus2019.submit.to. (red, 5.2.2019)