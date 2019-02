Samsungs Galaxy S10 wird die neue Wifi-Generation 6 unterstützen

Neuer Standard verspricht stabilere Internetverbindung und bessere Akkulaufzeiten

Samsungs neues Smartphone, das Galaxy S10, wird die neue Wifi-Generation 6 (802.11ax) unterstützen. Das erschließt sich aus Anmeldungen des Unternehmens bei der US-Rundfunkbehörde FCC. Bisherigen Leaks zufolge soll es drei verschiedene Varianten des Smartphones geben, ein S10, ein größeres S10 Plus und ein S10E, eine abgespeckte Version des Smartphones.

Vorstellung am Mobile World Congress

Samsung wird die neuen Handys wahrscheinlich noch in diesem Monat am jährlichen Mobile World Congress vorstellen. Somit wird es sich um einige der ersten Smartphones handeln, die den neuen Standard nutzen, berichtet "Engadget" – als Prozessor zum Einsatz kommt höchstwahrscheinlich der Qualcomm Snapdragon 855, wobei Samsung außerhalb der Vereinigten Staaten auf Chips der eigenen Exynos-Reihe setzt.

Neuer Name, neue Verbesserungen

Dieser unterstützt den neuen WLAN-Standard nämlich. Frühzeitige Anwender von Wifi 6 dürften sich also freuen, sowie auch Nutzer, die zwar noch keinen dazu fähigen Router besitzen, in Zukunft aber upgraden wollen. Die aktuellste Generation bietet bessere Akkulaufzeiten, schnelleres und stabileres Internet bei vielen verbundenen Geräten. Wifi 6 ist der Nachfolger von 802.11ac, wurde aber von der Wifi-Alliance umbenannt, da man sich so mehr Verständnis bei Konsumenten erhofft.

Andere Leaks des neuen Geräts verraten, dass das S10 einen neuen softwareseitigen Nachtmodus erhalten soll, der mit Googles Pixel-Reihe konkurriert. (red, 5.2.2019)