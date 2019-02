Venezuelas Maduro über Kritik: "Man weiß nicht, ob man lachen oder kotzen soll"

Staatschef kritisiert seinerseits Haltung der Lima-Gruppe, der EU-Staaten und US-Präsident Trump

Caracas – Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat einen Aufruf der sogenannten Lima-Gruppe für einen Regierungswechsel in seinem Land als "widerlich und lächerlich" zurückgewiesen. "Man weiß nicht, ob man lachen oder kotzen soll", sagte Maduro am Montag in Caracas über eine Erklärung der Staatengruppe aus lateinamerikanischen Ländern und Kanada. Jede ihrer Forderungen sei "verrückter als die andere".

Die in der Lima-Gruppe zusammengeschlossenen Staaten hatte bei einem Krisentreffen in Ottawa einen Regierungswechsel "ohne Gewaltanwendung" in Venezuela angemahnt. Sie forderten zudem das venezolanische Militär auf, sich hinter Maduros Gegenspieler Juan Guaidó zu stellen. Die Armee gilt bisher als wichtige Stütze Maduros.

Die Lima-Gruppe war im August 2017 gegründet worden, um in der Venezuela-Krise zu vermitteln. Ihr gehören 13 lateinamerikanische Staaten und Kanada an. Die gemeinsame Erklärung vom Montag wurde von elf Mitgliedern unterzeichnet.

Trump wiederholte Drohung

Maduro kritisierte auch die EU-Staaten, die Guaidó am Montag als Übergangspräsidenten anerkannt hatten, und US-Präsident Donald Trump, der einen Militäreinsatz erneut nicht ausgeschlossen hatte.

Österreich und mehr als ein Dutzend weitere europäische Staaten, darunter Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien, hatten Guaidó am Montag als Übergangspräsidenten Venezuelas anerkannt. Die USA hatten dies bereits am 23. Jänner getan. Guaidó führt eine breite Oppositionsbewegung gegen Staatschef Maduro an. (APA, 5.2.2019)