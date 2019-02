Das niederösterreichische Landeskriminalamt ermittelt

St. Pölten – In St. Pölten sind Teile eines Skeletts gefunden worden. "Das Landeskriminalamt ermittelt", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager Dienstagfrüh auf Anfrage. Die Suche nach weiteren Teilen werde am heutigen Dienstag fortgesetzt. Ein Jäger hatte Medienberichten zufolge die menschlichen Überreste am Montag in der niederösterreichischen Landeshauptstadt entdeckt. (APA, 5.2.2019)