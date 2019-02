Manager Dorner folgt Darabos im Burgenland als Landesrat nach

Das SPÖ-Regierungsteam im Burgenland formiert sich neu. Pharma-Manager Heinrich Dorner wird demnächst Norbert Darabos als Landerat folgen

Hans Peter Doskozil, designierter Landeshauptmann des Burgenlands, präsentiert sein Team, das am 28. Februar angelobt werden wird, zizerlweis. Mitte Jänner hat er bekannt gegeben, dass die 28-jährige Frauenkirchnerin Daniela Winkler den Regierungssitz des scheidenden Landeshauptmanns Hans Niessl einnehmen wird. Am Montag lüftete er dann "das offene Geheimnis" (Doskozil), dass Heinrich Dorner (demnächst 38), Norbert Darabos (54) ersetzen wird.

Darabos' Wurzeln

Darabos kehrt zurück zu seinen Wurzeln, in den Landesdienst. Dort wird der Historiker die Ausgestaltung der "Friedensburg" Schlaining zu einem "Haus der Zeitgeschichte" (Doskozil) in die Wege leiten. Dessen erste Bewährungsprobe steht demnächst bevor: Schlaining soll nämlich 2021 das Zentrum der 100-Jahr-Feier des Burgenlandes werden.

"Ehrenamtlich", wie Doskozil ausdrücklich betont, soll Darabos auch die Nachfolge von Peter Kostelka als Präsident des Schlaininger Friedensinstituts übernehmen. Das hatte 1983 der Kulturlandesrat Gerald Mader (92) ins Leben gerufen, nachdem er sich mit Landeshauptmann Theodor Kery überworfen hatte.

Darabos blickt auf seine 32 Jahre in der Politik jedenfalls äußerlich zufrieden zurück. "Ich will keinen Tag dieser 32 Jahre missen", die ihn vom jüngsten Gemeinderat des Burgenlandes daheim im mittelburgenländischen Mjenovo / Kroatisch Minihof immerhin zum höchst erfolgreichen Wahlkampfmanager (Hans Niessl, Heinz Fischer, Alfred Gusenbauer) und zum nicht höchst erfolgreichen Verteidigungsminister geführt haben. Seit 2015 schupfte er das Ressort Soziales und Gesundheit im rot-blauen Burgenland, hat mit der spektakulären Entlassung des Krankenanstalten-Geschäftsführers eine eher unglückliche Figur gemacht.

Der Neue, Heinrich Dorner, rückt aber nicht in diese Agenden nach. Er wird Landesrat für Bau, Verkehr, Raumplanung und Wohnbauförderung. Nicht in sein Ressort fällt das allzeitgrößte Vorhaben des Landes, der Neubau des Krankenhauses in Oberwart. "Das ressortiert beim Chef."

Nur ein Tauber hätte da das Aufatmen überhören können bei Heinrich Dorner, der für den burgenländischen Job einen "aus der beruflichen Komfortzone" (Doskozil) als Vertriebsleiter beim Pharma-Multi Johnson & Johnson aufgegeben habe. "Ich sehe es als Ehre, für das Land zu arbeiten", sagt Dorner, der daheim in Lackenbach Gemeinderat ist, "ich bin stolz, dass mich Hans Peter Doskozil gefragt hat, in seinem Team mitzuwirken."

Offenes Geheimnis

Dorner wird seinen Dienst am 28. Februar antreten. Bis dahin wird auch das dritte offene Geheimnis gelüftet sein: Landtagspräsident Christian Illedits und Landwirtschaftslandesrätin Verena Dunst werden ihre Plätze tauschen. Im April wird Heinrich Dorner – sein Vater war Bürgermeister in Lackenbach, 2012 wurde er wegen Unregelmäßigkeiten als Obmann des Abwasserverbands verurteilt – auch SP-Chef im Mittelburgenland.

Dorner ist verheiratet, Vater vierjähriger Zwillinge und ballesterisch im Lager seines neuen Chefs: Rapidler. Außer es geht daheim zur Sache. Denn immerhin ist er der Obmann des SV Lackenbach, der kickt in der 2. Liga Mitte. (Wolfgang Weisgram, 4.2.2019)