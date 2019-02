Turkish Airlines wirbt mit Spot von Starregisseur Ridley Scott

Der Filmemacher rückt in "The Journey" die Sehenswürdigkeiten Istanbuls in den Fokus

Bevor er Leinwandklassiker wie "Alien" und "Blade Runner" schuf, war der britische Filmemacher Ridley Scott in der Werbebranche tätig. Insgesamt rund 2.700 Werbespots soll der viermalige Oscar-Nominierte gedreht haben. Nun hat Scott erstmals seit 15 Jahren wieder einen Werbefilm inszeniert: "The Journey" entstand im Auftrag der Fluglinie Turkish Airlines und fokussiert auf die Sehenswürdigkeiten von Istanbul.

turkish airlines Langversion von Ridley Scotts "The Journey".

Mit dabei ist die niederländische Schauspielerin Sylvia Hoeks, die auch in "Blade Runner 2049" mitwirkte. Der Werbespot "The Journey" führt durch Istanbul. So sind unter anderem die Cisterna Basilica, der Ortakoy-Platz, der Çırağan Palace Kempinski und der Istanbul Airport zu sehen.

Eine 30-sekündige Version des Werbespots wurde am Sonntag im Rahmen des Super Bowl gezeigt, eine sechsminütige Langversion ging gleichzeitig auf dem Youtube-Kanal von Turkish Airlines online. Die Fluglinie warb 2016 als erste türkische Marke im Rahmen des Super Bowl und arbeitete seitdem bei Kampagnen mit Filmstars wie Ben Affleck und Morgan Freeman zusammen. (red, 4.2.2019)