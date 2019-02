US-Firma Ultimate Software geht für 11 Mrd. Dollar an Investoren

Blackstone unter den Käufern

Das US-Softwareunternehmen Ultimate Software soll für elf Mrd. Dollar (9,6 Mrd. Euro) an eine Gruppe um den Finanzinvestor Hellman & Friedman verkauft werden. Beide Seiten hätten sich vorläufig auf die Übernahme verständigt, teilte der Softwarehersteller am Montag mit.

331,50 Dollar in bar

Die Investorengruppe biete 331,50 Dollar in bar je Ultimate-Aktie, was einem Aufschlag von 19 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspreche. Allerdings sei es Ultimate noch erlaubt, sich in den kommenden 50 Tagen noch nach einer alternativen Offerte umzusehen. Zu den designierten Käufern gehörten auch die Investoren Blackstone, GIC und JMI Equity sowie der kanadische Pensionsfonds CPPIB.

Ultimate Software entwickelt und vertreibt unter anderem Programme für das Personal-Management von Unternehmen. (APA, 4.2. 2019)