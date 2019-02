Wie lange die Europäer gesund sind

Im Mittel verbringen Frauen 64,2 Jahre und Männer 63,5 Jahre bei guter Gesundheit – Die Österreicher liegen deutlich unter dem EU-Durchschnitt

Brüssel – Frauen können im EU-Durchschnitt 64,2 Jahre lang ein Leben in guter Gesundheit erwarten. Bei Männern liegt der Wert mit 63,5 Jahren etwas niedriger. Der Anteil der gesunden Lebensspanne gemessen an der durchschnittlichen Lebenserwartung beträgt unter Frauen 77 Prozent, bei Männern sind es 81 Prozent, geht aus Eurostat-Daten für das Jahr 2016 hervor.

Der Begriff "gesunde Lebensjahre" wird von der Statistikbehörde mit der Anzahl der Jahre gleichgesetzt, die ohne Einschränkung der Aktivität und ohne Berufsunfähigkeit gekennzeichnet ist. In sieben Ländern sind die Werte für gesunde Jahre bei Männern höher als bei Frauen. – Am stärksten in den Niederlanden (57,8 Jahre für Frauen versus 62,8 Jahre für Männer). Auf der anderen Seite steht Bulgarien (67,5 Jahre für Frauen und 64,0 Jahre für Männer).

grafik: apa

Schweden liegt bei der Erwartung gesunder Lebensjahre sowohl bei den Frauen (73,3 Jahre) als auch bei den Männern (73,0 Jahre) an der Spitze. Schlusslicht ist Lettland (54,9 Jahre bei Frauen und 52,3 Jahre bei Männern). Österreich liegt deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Bei Frauen ist es mit 57,1 Jahren der viertletzte Platz unter den 28 EU-Staaten. Männer liegen mit 57,0 Prozent an der fünftletzten Stelle. (APA, 4.2.2019)