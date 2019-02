USA: Vierjähriger schoss schwangerer Mutter ins Gesicht

Kind soll Waffe unter Matratze gefunden haben – der Vater hatte sie sich zum Schutz ausgeborgt

Washington – Wie US-Medien und der deutsche "Spiegel" berichten, hat in Washington ein Vierjähriger auf seine Mutter geschossen. Er soll die geladene Waffe im Schlafzimmer seiner Mutter gefunden und ihr "aus Versehen ins Gesicht geschossen" haben, wie Polizeisprecher Ryan Abbott laut Medienangaben sagte. Die 27-Jährige, die im achten Monat schwanger ist, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine "tragische Lektion"

Mutter und Vater sollen am Samstag gegen 17 Uhr gemeinsam im Bett ferngesehen haben, als das Kind die Waffe unter der Matratze entdeckte. Der Vater gab an, er hätte sich die Waffe geliehen, um sich zu beschützen. Sie soll nicht als gestohlen gemeldet und nicht registriert sein. Laut einem neuen Gesetz droht in Washington eine Strafanzeige, wenn eine Pistole nicht sicher verwahrt wird.

"Wir möchten jeden mit einer Waffe daran erinnern, dass Kinder sie als Spielzeug betrachten", sagte Abbott. "Die tragische Lektion hier ist: Bitte sperren Sie Ihre Waffen weg, damit sie nicht versehentlich benutzt werden." (red, 4.2.2019)