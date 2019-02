Van der Bellen in Israel mit Aufruf zu Frieden und Verständigung

Bundespräsident will gutes Verhältnis zu Israel und Palästina weiter verbessern. IKG-Präsident Deutsch an der Seite vom Van der Bellen an der Klagemauer

Jerusalem – Bundespräsident Alexander Van der Bellen will das gute Verhältnis zu Israel und Palästina weiter verbessern und "auf neue Stufen heben". Dies erklärte Van der Bellen am Sonntag zu Beginn seines Staatsbesuchs in Jerusalem. Vor allem das Verhältnis zu Israel sei wegen Österreichs Mitverantwortung an der Shoa und dem Umgang mit dieser Vergangenheit nicht immer friktionsfrei gewesen.

foto: apa/robert jaeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer während eines Besuchs der Grabeskirche.

Seit 1993, als sich der damalige Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) bei einer Rede in Israel erstmals zu Österreichs Mitverantwortung bekannt hatte, habe sich das Verhältnis aber deutlich verändert und verbessert.

foto: apa/robert jaeger Der Bundespräsident besuchte freilich auch die Klagemauer.

Für Van der Bellen ist es bereits der dritte Besuch in Israel. Am Sonntag besichtigte der Bundespräsident die Altstadt von Jerusalem: Grabeskirche, Erlöserkirche, Klagemauer, Via Dolorosa und ein Empfang im österreichischen Hospiz standen auf dem Programm.

foto: apa/robert jaeger In den engen Gassen der Altstadt sorgten schwer bewaffnete Soldaten für Sicherheit.

Religiöser Mikrokosmos

Das bei Staatsbesuchen übliche Ritual an der Klagemauer absolvierte Van der Bellen gemeinsam mit Oskar Deutsch, dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG). Beim Empfang im österreichischen Hospiz brach Van der Bellen eine Lanze für Frieden und Verständigung im Nahen Osten.

foto: apa/robert jaeger Es wäre wunderbar, wenn die drei Weltreligionen in Frieden miteinander leben könnten, so Van der Bellen.

"Jerusalem, das ist ein Mikrokosmos, das ist eine Stadt die Juden, Christen und Muslimen heilig ist. Als Österreicher sind wir mit dem Satz: Österreich, das ist die kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält sehr vertraut. Jerusalem ist auch so eine Welt. Es wäre doch etwas Wunderbares, wenn es gerade hier in Jerusalem, dem Ort, der drei Weltreligionen heilig ist, gelänge, Frieden zu schaffen", so Van der Bellen. (APA, 3.2.2019)