Manchester City schlägt Arsenal dank Agüero-Hattrick

"Citizens" setzen Liverpool unter Druck. Rashford schießt Lokalrivale United zu Sieg

Leicester – Manchester City ist nach der 1:2-Niederlage bei Newcastle United auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die "Citizens" setzten sich am Sonntag im Schlager der 25. Fußball-Premier-League-Runde vor eigenem Publikum gegen Arsenal 3:1 durch und rückten damit in der Tabelle zumindest für einen Tag bis auf zwei Punkte an Leader Liverpool heran. Die "Reds" gastieren am Montag beim Arnautovic-Club West Ham.

Überragend beim Meister war der Argentinier Sergio Aguero, der alle drei Treffer (1., 44., 61.) erzielte und nun bei 14 Ligasaisontoren hält. Das erste Tor gelang dem Stürmer bereits nach 46 Spielsekunden. Vor dem Ende der ersten Minute hatte er auch zuletzt gegen Newcastle getroffen. Den "Gunners" reichte der schnelle Ausgleich durch Laurent Koscielny (11.) nicht, um Punkte mitzunehmen.

Auch United siegte

Die Londoner fielen nach der sechsten Saisonniederlage hinter Manchester United auf Rang sechs zurück. Die "Red Devils" sind nach einem 1:0-Erfolg bei Leicester City, wo Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs auf der Bank saß, einen Zähler davor Fünfter. Es war der siebente Sieg für ManUnited im achten Ligaspiel unter Coach Ole Gunnar Solskjaer. Angreifer Marcus Rashford avancierte mit seinem Tor in der neunten Minute in seinem 100. Ligaspiel zum Matchwinner. Der Elfte Leicester verlor zu Hause zum dritten Mal en suite. (APA, 3.2.2019)