Stoch fliegt in Oberstdorf zu erstem Saisonsieg, Kraft Siebenter

Halbzeit-Leader Kobayashi muss sich mit Platz neun begnügen

Oberstdorf – Der Pole Kamil Stoch hat am Sonntag im dritten Skiflug-Weltcupbewerb in Oberstdorf seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Großschanzen-Olympiasieger setzte sich 5,3 Punkte vor dem Russen Jewgenij Klimow und 7,8 vor seinem Teamkollegen Dawid Kubacki durc

Wie seinen ersten Erfolg hat Kamil Stoch am Sonntag seinen 32. Weltcupsieg bejubelt. Denn der 31-Jährige triumphierte am dritten Skiflugtag in Oberstdorf erstmals in der WM-Saison und rückte in der Gesamtwertung vor Stefan Kraft auf den zweiten Rang vor. Weltrekordler Kraft verbesserte sich im Finale auf den siebenten Platz, Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi wurde nach Halbzeitführung Neunter.

Kraft "zu brav"

Kraft verließ die Klopfer-Schanze mit den Plätzen sechs, drei und sieben. Am Sonntag steigerte er sich im Finale vom zehnten Platz (206/213 m), die Besten flogen da aber noch um 15 Meter weiter. "Ich habe mich kurz geärgert", gab Kraft auch zu. "Es war im zweiten Durchgang nicht ganz das, was ich mir vorgenommen habe, es war ein bisschen zu brav, ein Skisprung und kein Skiflug. Aber ein siebenter Platz ist sehr gut. Ich bin schon zufrieden", meinte der Salzburger, der in der Qualifikation am Sonntag der Beste gewesen war.

Der 25-Jährige sprach von einem "coolen Wochenende". Am Montag will der Doppel-Weltmeister mit den Betreuern den weiteren Fahrplan besprechen. "Wettkämpfen täte mir schon richtig Spaß machen", betonte Kraft im Hinblick auf die kommenden Bewerbe in Lahti.

"Gute und weniger gute Sachen"

Eine leichte Verbesserung gelang im zweiten Durchgang auch Michael Hayböck als 14. und Daniel Huber als 23. Der Vortages-Siebente Philipp Aschenwald konnte wegen einer gebrochenen Schuhschnalle nicht zum ersten Durchgang antreten. Jan Hörl hatte an seinem ersten Skiflug-Wochenende als 35. das Finale verpasst, nachdem er in der Qualifikation als 23. mit 212,5 m persönliche Bestmarke fixiert hatte.

ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder resümierte mit etwas gemischten Gefühlen. "Es waren gute und weniger gute Sachen dabei. Samstag war die mannschaftliche Leistung gut, heute war es nicht ganz unser Tag. Kraft hatte in der Quali den besten Sprung und Huber hat das Gefühl für das Fliegen nicht ganz gefunden", sagte der Tiroler. "Man darf man nicht unzufrieden sein, aber wir wissen, dass es besser geht. Jetzt gilt es, sich wieder auf das Skispringen umzustellen."

Stoch übernahm Führung

Der Pole Stoch (214,5/227,5) gewann bei starkem Schneefall zum fünften Mal im Skifliegen und führt auch im Disziplinweltcup. Der Russe Jewgenij Klimow (220,5/223,5) holte an seinem 25. Geburtstag mit 5,3 Punkten Rückstand den zweiten Platz, Stochs Teamkollege Dawid Kubacki (207/228,5) wurde 7,8 Zähler zurück Dritter.

Insgesamt vier Polen klassierten sich vor Kraft, bester Deutscher war Markus Eisenbichler (210,5/206,5) als Zehnter. Am Vortag hatte der Bayer seinen ersten Weltcupsieg um nur 0,5 Punkte verpasst, als Kobayashi zu seinem zehnten Saisonsieg segelte. (APA, 3.2.2019)

Skifliegen in Oberstdorf, Endstand:

1. Kamil Stoch (POL) 413,2 (214,5/227,5)

2. Jewgenij Klimow (RUS) 407,9 (220,5/223,5)

3. Dawid Kubacki (POL) 405,4 (207,0/228,5)

4. Piotr Zyla (POL) 400,4 (217,0/220,5)

5. Daniel-Andre Tande (NOR) 398,3 (203,5/226,0)

6. Jakub Wolny (POL) 391,1 (216,0/211,5)

7. Stefan Kraft (AUT) 379,8 (206,0/213,0)

8. Johann Andre Forfang (NOR) 378,0 (203,5/216,5)

9. Ryoyu Kobayashi (JPN) 377,5 (220,5/206,0)

10. Markus Eisenbichler (GER) 374,8 (210,5/206,5)

11. Noriaki Kasai (JPN) 373,1 (202,0/211,5)

12. Andreas Stjernen (NOR) 368,8 (203,0/205,5)

13. Timi Zajc (SLO) 368,5 (207,5/201,5)

14. Michael Hayböck (AUT) 363,2 (200,5/202,0)

15. Robert Johansson (NOR) 361,0 (196,5/211,5)

16. Domen Prevc (SLO) 360,2 (203,0/197,0)

17. Stephan Leyhe (GER) 353,1 (199,5/199,5)

18. Anze Semenic (SLO) 352,7 (202,5/194,0)

19. Yukiya Sato (JPN) 350,4 (204,5/194,0)

20. Antti Aalto (FIN) 349,8 (204,0/205,0)

21. Simon Ammann (SUI) 346,9 (212,5/192,5)

22. Daiki Ito (JPN) 346,3 (196,0/193,5)

23. Daniel Huber (AUT) 344,3 (192,5/198,5)

24. Junshiro Kobayashi (JPN) 343,4 (201,0/190,5)

25. Roman Koudelka (CZE) 341,8 (200,0/190,0)

26. Jurij Tepes (SLO) 327,0 (189,0/190,5)

27. Eetu Nousiainen (FIN) 326,6 (204,0/188,0)

28. Cestmir Kozisek (CZE) 324,8 (203,5/188,5)

29. Martin Hamann (GER) 321,6 (224,0/176,0)

30. Karl Geiger (GER) 318,0 (200,0/173,5)

Nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 35. Jan Hörl

nicht angetreten zum 1. Durchgang: Philipp Aschenwald (gebrochene Schuhschnalle)

nicht für den Bewerb qualifiziert u.a.: 41. Ulrich Wohlgenannt, 44. Clemens Aigner (alle AUT)

Skiflug-Weltcup nach 3 von 6 Bewerben:

1. Stoch 185

2. Eisenbichler 166

3. Zyla 150

4. Zajc und Kubacki je 149

6. R. Kobayashi 147

7. Kraft 136

8. Forfang 100

9. Klimow 90

10. Tande 89.

Weiter: 13. Aschenwald 52 – 18. Hayböck 42 – 22. Huber 37 – 29. Aigner 14 – 38. Wohlgenannt 3

Gesamtweltcup:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1380

2. Kamil Stoch (POL) 929

3. Stefan Kraft (AUT) 917

4. Piotr Zyla (POL) 827

5. Dawid Kubacki (POL) 741

6. Robert Johansson (NOR) 617

7. Stephan Leyhe (GER) 604

8. Timi Zajc (SLO) 603

9. Johann Andre Forfang (NOR) 582

10. Markus Eisenbichler (GER) 581

11. Karl Geiger (GER) 454

12. Roman Koudelka (CZE) 442

13. Jewgenij Klimow (RUS) 395

14. Halvor Egner Granerud (NOR) 335

15. Daniel Huber (AUT) 314

Weiter: 28. Manuel Fettner (AUT) 131 29. Michael Hayböck (AUT) 124 35. Philipp Aschenwald (AUT) 86 40. Jan Hörl (AUT) 42 42. Clemens Aigner (AUT) 35 46. Gregor Schlierenzauer (AUT) 22 68. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 3

Nationencup:

1. Polen 3437

2. Deutschland 3023

3. Japan 2485

4. Österreich 2326

5. Norwegen 2077

6. Slowenien 1602

7. Tschechien 712

8. Schweiz 671

9. Russland 564

10. Finnland 206