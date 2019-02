Das verschwundene Kind: Wie gefällt Ihnen der "Tatort"?

foto: orf/ard/christine schroeder

Geht an die Nieren

Zum Debüt von Florence Kasumba als Kommissarin Anais Schmitz schreibt Markus Ehrenberg im "Tagesspiegel": "Irgendwann ist es auch gar nicht mehr die Frage, was es bedeutet, die erste dunkelhäutige "Tatort"-Kommissarin zu sein und damit der Traditions-Krimi-Reihe vielleicht mehr Diversität zu verleihen, sondern ob dieser Krimifall wirklich funktioniert, ob er nicht von den Streitereien unter den dominanten Ermittlerinnen erdrückt wird." Einige Szenen Würden "an die Nieren" gehen: "Am Ende hat man dann doch fast vergessen, dass da was war mit der Hautfarbe der neuen Kollegin von Charlotte Lindholm." (red, 3.2.2019)

Und wie sehen Sie das neue Ermittlerinnenduo vom "Tatort"? Hier im Forum ist Platz für Ihren Befund: