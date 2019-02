Lawinen in Tirol und Kärnten: Mehrere Menschen verschüttet

Verschüttete Frau in Kärnten konnte noch Hilferuf absetzen – zwei Brüder in Tirol geborgen

Bad Kleinkirchheim – Bei einem Lawinenabgang in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal/Drau) sind am Sonntagvormittag zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, verschüttet worden. Der Mann wurde von den Schneemassen begraben, die Frau, die nur teilweise verschüttet war, konnte noch einen Hilferuf absetzen. Der Mann wurde nach 20 Minuten von Rettern ausgegraben und ins Spital gebracht.

Das Paar, das aus Kärnten stammt, war nach Angaben der Polizei in der Nähe der Kaiserburgabfahrt im freien Gelände unterwegs. Die beiden wurden von einer abgehenden Lawine erfasst, ob sie diese selbst ausgelöst hatten, war vorerst noch unklar. Zufällig befanden sich einige Mitglieder der Bergrettung in der Nähe, die sofort mit der Suche nach dem Verschütteten begannen. Der Kärntner hatte einen Lawinenpiepser bei sich und wurde rasch gefunden. Als er aus dem Schnee geborgen wurde, war er bewusstlos, kam aber bald wieder zu sich. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Die Frau blieb bei dem Unglück unverletzt.

Lawinenabgang auch in Tirol

In Tirol, genauer in Hochfügen im Zillertal (Bezirk Schwaz), ist am Samstag am frühen Nachmittag ein Brüderpaar aus Deutschland von einer Lawine mitgerissen worden. Während sich der 33-Jährige im Gelände festhalten konnte, wurde der Jüngere komplett verschüttet. Sein Bruder fuhr zum Lawinenkegel ab, ortete den 31-Jährigen per Lawinenverschüttetensuchgerät und grub ihn aus. Der Urlauber blieb unverletzt.

Die Ortschaft Ginzling im Zillertal war am Sonntagvormittag nach einen Lawinenabgang in der Nacht zuvor nicht erreichbar. Die B169 wurde daher in diesem Bereich gesperrt.

Lawinenwarnstufe 4 in Tirol und Kärnten

Nach den Schneefällen herrscht am Sonntag in Teilen Tirols und Kärntens Lawinenwarnstufe 4. Durch den Wind gibt es zahlreiche Triebschneeablagerungen, von Skitouren wurde durch den Lawinenwarndienst abgeraten.



Stufe 4 herrschte in den Hohen Tauern, dem gesamten Bereich der Karnischen Alpen und den Gailtaler Alpen West. Der Triebschnee hatte eine noch schlechte Bindung zur Altschneedecke haben. In tieferen Lagen war der Schnee von den Regenfällen durchfeuchtet, dadurch bestand die Gefahr von Gleitschneelawinen.

In den östlichen Teilen der Gailtaler Alpen gab es Warnstufe Drei, ebenso in den Nockbergen und im gesamten Verlauf der Karawanken. Als mäßig eingestuft wurde die Lawinengefahr auf der Saualm, der Koralm, der Pack und den Gurktaler Alpen. (APA, red, 3.2.2019)