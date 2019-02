Die 18 Teilnehmer des Davis-Cup-Final-Turniers stehen fest

Finalrunde Ende November in Madrid. Kim ist neuer Schweizer Rekordmann

Wien – Die 18 Teilnehmer der neu eingeführten Finalrunde des Davis Cups stehen fest. In der Qualifikationsrunde setzten sich bereits am Samstagmorgen (MEZ) Australien, Japan, Italien und Kasachstan durch. Später zogen auch noch Deutschland, Serbien, Russland, Kanada, Chile, die Niederlande, Belgien sowie Kolumbien in das Ende November in der spanischen Hauptstadt Madrid stattfindende Turnier ein.

Die Gastgeber sowie Argentinien, Frankreich, Kroatien, Großbritannien und die USA waren gesetzt. Deutschland setzte sich gegen Ungarn standesgemäß mit 5:0 durch. Österreich (2:3 gegen Chile) ohne Topspieler Dominic Thiem schied ebenso aus wie die Schweiz (1:3 gegen Russland) ohne Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer.

Für die Eidgenossen avancierte der 15-jährige Jerome Kym zum jüngsten Schweizer Tennis-Davis-Cup-Spieler. Kym bestritt mit Henri Laaksonen am Samstag in Biel das Doppel gegen Russland und gewann mit seinem Partner gegen Jewgeni Donskoj/Andrej Rublew 4:6,6:3,7:6(1).

Der 1,95 Meter große Kym, der am 12. Februar 16 Jahre alt wird, löste Heinz Günthardt als jüngsten Schweizer Davis-Cup-Spieler ab. Der frühere Trainer von Steffi Graf war 1975 mit 16 Jahren und 244 Tagen zu seinem ersten Einsatz für die Schweiz gekommen.

Neues Format

Der traditionsreiche Davis Cup wird in diesem Jahr nach einer radikalen Reform in einem neuen Format ausgetragen. Lediglich die Qualifikationsrunde wird nach dem alten System gespielt. Die Matches gehen dabei allerdings nur noch über zwei Gewinnsätze. (sid, 2.2.2019)

In Salzburg (Halle/Sand): Österreich – Chile 2:3

In Frankfurt (Halle/Hartplatz): Deutschland – Ungarn 5:0

In Bratislava (Halle/Sand): Slowakei – Kanada 2:3

In Taschkent (Halle/Hartplatz): Usbekistan – Serbien 2:3

In Biel (Halle/Hartplatz): Schweiz – Russland 1:3

In Ostrava (Halle/Hartplatz): Tschechien – Niederlande 1:3

In Uberlandia (Halle/Sand) Brasilien – Belgien 1:3

In Bogota (Sandplatz/Halle): Kolumbien – Schweden 4:0

In Adelaide (Hartplatz/Outdoor): Australien – Bosnien-Herzegowina 4:0

In Kolkata (Gras/Outdoor): Indien – Italien 1:3

In Guangzhou (Hartplatz/Outdoor): China – Japan 2:3

In Astana (Halle/Hart): Kasachstan – Portugal 3:1