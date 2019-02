Kobayashi gewinnt Skifliegen in Oberstdorf – Kraft Dritter

Aschenwald holt mit Platz sieben sein bestes Karriereergebnis

Oberstdorf – Stefan Kraft hat beim zweiten Weltcup-Skifliegen in Oberstdorf den Sprung aufs Podest geschafft. Der Salzburger verbesserte sich am Samstag in der Entscheidung mit einem Satz auf 230 Meter noch auf Rang drei. Seinen bereits zehnten Saisonsieg verbuchte der Japaner Ryoyu Kobayashi, der nach Sprüngen auf 224 und 234 Meter 0,5 Punkte vor dem Deutschen Markus Eisenbichler gewann.

Der nach dem ersten Durchgang viertplatzierte Tiroler Philipp Aschenwald schaffte vor 17.500 Zuschauern als Siebenter sein bestes Karriereresultat. Kobayashi baute die Führung im Gesamtweltcup auf Kraft aus. Der Sieger der Vierschanzentournee liegt nun 470 Zähler vor dem ÖSV-Adler. Am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) steht in Oberstdorf noch ein weiteres Skifliegen auf dem Programm.

Zwei starke Österreicher

Kraft schaffte auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze nach Platz sechs am Vortag eine Steigerung. Der 25-Jährige ballte nach seinem Flug im zweiten Durchgang zufrieden die Fäuste. Aschenwald hatte schon zuvor seine überraschend starke Vorstellung im ersten Durchgang bestätigen können. Der 23-Jährige hatte sich im Einzel noch nie im Weltcup unter ersten zehn platziert.

Neben Kraft und Aschenwald verpasste Michael Hayböck die Top Ten als Elfter knapp, Clemens Aigner als 17. und Ulrich Wohlgenannt als 28. kamen ebenfalls zu Weltcup-Punkten. Daniel Huber verpasste als 37. den zweiten Durchgang, Jan Hörl scheiterte zuvor in der Qualifikation für den Bewerb.

Eisenbichler: "Sieg oder Sarg"

Kobayashi rettete seinen 5,4-Punkte-Vorsprung auf Eisenbichler knapp ins Ziel. Der bayrische Lokalmatador setzte dem Japaner mit einem Sprung auf 237,5 Meter zu. "Ich habe voll attackiert und habe mir gesagt: Sieg oder Sarg", sagte Eisenbichler nach seinem zweiten Platz. Am Vortag war er Dritter geworden, Sonntag peilt Deutschlands aktuell formstärkster Springen wieder den Sieg an.

Kraft: "Richtig cool"

Kraft sprach von einem "richtig coolen" Wettkampftag. "Sie haben uns heute weiter fliegen lassen, das hat mehr Spaß gemacht als gestern im zweiten Durchgang. Ein 230er tut schon gut", meinte Österreichs Paradeadler. "Ich habe es heute mehr gehen lassen, das ist im Skifliegen sehr wichtig", meinte Kraft weiter.

Mit Blick auf den Gesamtweltcup erklärte Kraft, dass Ryoyu Kobayashi mit seinem Tagessieg durchaus ein Zeichen gesetzt habe. "Er ist einfach mega drauf. Somit haben sich die Fragen erledigt, ob ich ihn einhole oder nicht", sagte der Salzburger. (APA, 2.2.2019)

Ergebnisse des Weltcup-Skifliegens in Oberstdorf am Samstag:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 427,0 (224,0/234,0)

2. Markus Eisenbichler (GER) 426,5 (219,5/237,5)

3. Stefan Kraft (AUT) 421,7 (213,0/230,0)

4. Piotr Zyla (POL) 417,2 (218,5/221,0)

5. Robert Johansson (NOR) 414,4 (211,5/229,0)

6. Kamil Stoch (POL) 411,3 (207,0/228,5)

7. Philipp Aschenwald (AUT) 408,7 (216,0/220,0)

8. Johann Andre Forfang (NOR) 408,3 (204,5/230,5)

9. Timi Zajc (SLO) 404,3 (213,5/228,5)

10. Yukiya Sato (JPN) 403,3 (211,5/222,0)

11. Michael Hayböck (AUT) 400,2 (214,0/218,5)

12. Anze Semenic (SLO) 396,0 (204,5/224,5)

13. Domen Prevc (SLO) 395,9 (207,0/218,5)

14. Daniel-Andre Tande (NOR) 394,3 (206,0/214,0)

15. Halvor Egner Granerud (NOR) 393,1 (199,0/220,0)

16. Jakub Wolny (POL) 390,8 (201,5/218,5)

17. Clemens Aigner (AUT) 386,8 (209,0/209,0)

18. Karl Geiger (GER) 385,8 (203,5/214,5)

19. Roman Koudelka (CZE) 385,2 (204,0/212,0)

20. Richard Freitag (GER) 377,6 (203,5/206,5)

21. Noriaki Kasai (JPN) 376,5 (205,0/210,0)

22. Dawid Kubacki (POL) 373,2 (199,0/207,0)

23. Andreas Stjernen (NOR) 363,3 (204,5/201,5)

24. Tilen Bartol (SLO) 362,9 (196,0/202,5)

25. Daiki Ito (JPN) 360,4 (199,0/199,0)

26. Jurij Tepes (SLO) 359,8 (200,0/194,0)

27. Junshiro Kobayashi (JPN) 350,1 (198,5/189,0)

28. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 346,3 (195,0/192,0)

29. Jewgenij Klimow (RUS) 343,2 (197,5/187,0)

30. Martin Hamann (GER) 342,5 (198,0/186,0)

Weiter: 37. Daniel Huber (AUT) 166,3 (186,5). Nicht qualifiziert: Jan Hörl (AUT)

Weltcup-Wertungen im Skifliegen nach 2 von 6 Bewerben:

1. Markus Eisenbichler (GER) 140

2. Timi Zajc (SLO) 129

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 118

4. Stefan Kraft (AUT) 100

5. Piotr Zyla (POL) 100

6. Dawid Kubacki (POL) 89

7. Kamil Stoch (POL) 85

8. Johann Andre Forfang (NOR) 68

9. Robert Johansson (NOR) 59

10. Philipp Aschenwald (AUT) 52

16. Daniel Huber (AUT) 29

19. Michael Hayböck (AUT) 24

25. Clemens Aigner (AUT) 14

35. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 3

Gesamtweltcup:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1351

2. Stefan Kraft (AUT) 881

3. Kamil Stoch (POL) 829

4. Piotr Zyla (POL) 777

5. Dawid Kubacki (POL) 681

6. Robert Johansson (NOR) 601

7. Stephan Leyhe (GER) 590

8. Timi Zajc (SLO) 583

9. Markus Eisenbichler (GER) 555

10. Johann Andre Forfang (NOR) 550

15. Daniel Huber (AUT) 306

Weiter: 26. Manuel Fettner (AUT) 131 30. Michael Hayböck (AUT) 106 33. Philipp Aschenwald (AUT) 86 40. Jan Hörl (AUT) 42 42. Clemens Aigner (AUT) 35 46. Gregor Schlierenzauer (AUT) 22 67. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 3 69. Markus Schiffner (AUT) 2

Nationencup:

1. Polen 3187

2. Deutschland 2980

3. Japan 2404

4. Österreich 2264

5. Norwegen 1962

6. Slowenien 1549

7. Tschechien 703

8. Schweiz 661

9. Russland 484

10. Finnland 191