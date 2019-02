Klassisches Ambiente 2.0 – Motorradfahrer sprang vor Gloriette über Blaskapelle

"Masters of Dirt"-Lenker sprang mit Yamaha-Maschine durch die Luft

Wien – Touristen, die gerade ihren Sissi-Brunch in der Gloriette in Schönbrunn genossen, machten Augen, als Samstagfrüh ein Motorrad samt Lenker vor ihnen über eine Blaskapelle hinweg durch die Luft flog. "Masters of Dirt"-Fahrer Edgar Torronterras hatte sich mit seiner 100-Kilogramm-Yamaha-Maschine in die Höhe katapultiert.

foto: apa/hiishii media

Die Aktion sollte auf die bevorstehende "Masters of Dirt"-Österreich-Tour aufmerksam zu machen. Freestyle-Motocross hätte es mit Sicherheit an diesem noblen Schauplatz gegenüber dem Schloss Schönbrunn noch nicht gegeben, hieß es in einer Aussendung. Die Tour beginnt am 2. März in Klagenfurt. (APA, 2.2.2019)