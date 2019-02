Vanek-Assist bei zweitem Detroit-Sieg in Serie

Routinier mit sieben Scorerpunkten in jüngsten sechs Spielen

Detroit – Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek hat seinem Punktekonto in der NHL am Freitag einen weiteren Assist hinzugefügt. Der 35-Jährige leistete beim 3:2-Sieg seiner Detroit Red Wings nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs die Vorarbeit zum 2:1 (54.). Vanek hält in dieser Saison nun bei zehn Toren und 14 Assists, in den vergangenen sechs Spielen hat er sieben Scorerpunkte erzielt.

Für Detroit war es der vierte Sieg in den jüngsten sechs Spielen, der zweite in Folge. Auf einen Play-off-Platz fehlen den Red Wings aber immer noch zwölf Zähler. Beim Führungstreffer sechs Minuten vor Schluss assistierte Vanek im Powerplay seinem Kollegen Dylan Larkin mit einem Pass von hinter dem Tor. In der Verlängerung avancierte Verteidiger Danny DeKeyser mit seinem Treffer zum Matchwinner (63.). (APA, 2.2.2019)

NHL-Ergebnisse vom Freitag:

Detroit Red Wings (1 Assist Vanek) – Toronto Maple Leafs 3:2 n.V., Buffalo Sabres – Chicago Blackhawks 3:7, Florida Panthers – Nashville Predators 1:4, New York Islanders – Tampa Bay Lightning 0:1 n.P., Pittsburgh Penguins – Ottawa Senators 5:3, Washington Capitals – Calgary Flames 4:3, Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights 5:2, Dallas Stars – Minnesota Wild 3:1.