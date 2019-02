Schmerzen noch zu groß: Gasser fällt für Snowboard-WM aus

Anna Gasser erlitt vor zwei Wochen eine Knöchelverletzung

Wien – Anna Gasser wird bei den Snowboard-Weltmeisterschaften in Park City nicht an den Start gehen können. Wie der Österreichische Ski-Verband am Freitagabend bekannt gab, fällt die Big-Air-Olympiasiegerin aufgrund ihrer vor zwei Wochen erlittenen Knöchelverletzung aus. Gasser habe versucht, rechtzeitig fit zu werden, letztlich war die Zeit für die Titelverteidigerin jedoch zu knapp.

"Ich bin in den vergangenen drei Tagen wieder auf dem Brett gestanden und habe auch kleinere Sprünge gemacht, aber leider habe ich dabei immer noch Schmerzen verspürt. So weh mir das auch tut, aber unter diesen Umständen macht ein WM-Start einfach keinen Sinn", meinte die Kärntnerin in einem ÖSV-Statement. (APA, 1.2.2019)