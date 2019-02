Kraft in Oberstdorf nach erstem Durchgang Dritter

Stoch führt deutlich vor Zyla

Oberstdorf – Der zuletzt dreimal in Serie siegreiche Stefan Kraft liegt beim Weltcup-Skifliegen in Oberstdorf auf dem dritten Zwischenrang. Dem Weltrekordhalter fehlen nach einem 222,5-m-Satz 15 Punkte auf den klar führenden Olympiasieger Kamil Stoch (233 m). Zweiter war dessen polnischer Landsmann Piotr Zyla (236). Als zweitbester ÖSV-Mann lag Daniel Huber (221) an der neunten Stelle.

Philipp Aschenwald landete auf dem 16. Platz. Ulrich Wohlgenannt (32.) und Clemens Aigner (33.) verpassten den zweiten Durchgang. Michael Hayböck (44.) und Jan Hörl (46.) waren bereits in der Qualifikation für den ersten von drei Bewerben gescheitert. (APA, 1.2.2019)