Lindsey Vonn beendet Karriere nach Ski-WM

US-Amerikanerin: "Mein Körper brüllt mich an zu stoppen"

Wien – Ski-Star Lindsey Vonn wird ihre Karriere nach der Weltmeisterschaft in Aare beenden. Dies gab die Amerikanerin am Freitagabend bekannt. "Mein Körper brüllt mich an zu STOPPEN, und es ist Zeit, dass ich auf ihn höre", schrieb die 34-Jährige auf Instagram.

Vonn hat in ihrer von Verletzungen überschatteten Karriere 82 Weltcups gewonnen und ist damit Rekordhalterin bei den Damen.

"Es waren emotionale zwei Wochen, in denen ich die schwerste Entscheidung meines Lebens getroffen habe, aber ich habe akzeptiert, dass ich den Skirennsport nicht fortsetzen kann", schrieb die US-Amerikanerin: "Ich werde nächste Woche bei den Weltmeisterschaften in Abfahrt und Super-G antreten. Es werden die letzten Rennen meiner Karriere sein."

Vonn hatte zuletzt wegen einer Entzündung des Wadenbeinnervs im rechten Bein pausiert und im Verlauf der Saison zunächst ihren Rücktritt zum Saisonende angekündigt.

Der Super-G findet am Dienstag (5. Februar) statt, die Abfahrt folgt am Sonntag (10. Februar). Im Weltcup-Kalender gibt es davor keine Speedevents mehr. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 hat bislang sieben WM-Medaillen (2x Gold, 3x Silber, 2x Bronze) gesammelt. (APA, sid, 1.2.2019)