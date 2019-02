TV-Tipps für Sonntag, 3. Februar: Masern-Alarm und "Die Blumen von gestern"

Oktoskop, Highlander, Braucht Österreich die Impfpflicht? und die Superbowl – mit Radiotipps

8.48 GESPRÄCH

Wie jetzt? Fragen an Andreas Schieder, SPÖ-Spitzenkandidat bei den EU-Wahlen, stellt Thomas Mohr. Bis 9.05, Puls 4

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) stellt sich den Fragen von Annette Gantner (Oberösterreichische Nachrichten) und Andreas Mayer-Bohusch (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat 1) Act.Now-Bürgermeister/innen-Konferenz. 2) Zankapfel Mindestsicherung. 3) Weitblicke mit Reinhold Messner. Bis 14.00, ORF 2

16.40 MAGAZIN

Metropolis 1) Metropolenreport Chemnitz. 2) Fotos zu den "Wurzeln der Wut". 3) Yann Tiersens neues Album. 4) Stefan Moses' Fotografien. 5) Die französische Architektin Lina Ghotmeh. 6) Die schottische Multimediakünstlerin Rachel Maclean. Bis 17.30, Arte

19.10 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Thamos, König in Ägypten Die katalanische Theatergruppe La Fura dels Baus kreiert für die von Rolando Villazón geführte Mozartwoche 2019 eine spektakuläre Aufführung. Bis 22.00, ORF 3

20.10 THEMENABEND

Oktoskop In Kooperation mit Crossing Europe und im Zuge des Tribute, das 2018 Edoardo Winspeare auf dem Filmfestival in Linz gewidmet wurde, hat Robert Buchschwenter den italienischen Ausnahme-Filmauteur im Festivalstudio zum Gespräch gebeten. Danach folgt eine Werkschau des New Yorker Künstlers Josh Lewis. Bis 0.45, Okto

20.15 DOKUMENTATION

Der Hund – Des Menschen bester Freund Zuchthunde und Raubtiere: Wie viel Wolf steckt noch heute in einem Hund? Bis 21.10, Servus TV

20.15 LEBENSLANG

Highlander (USA 1985, Russell Mulcahy) Eine Gruppe unsterblicher Krieger liefert sich über Jahrhunderte hinweg blutige Schwertkämpfe um einen großen Preis: das Wohl der Menschheit. Die letzten Überlebenden, zwei schottische Helden aus dem 16. Jahrhundert, treten im Manhattan der Gegenwart zum "Endkampf" an. Aufwand, Fantasy, Action, Witzversuche. Und unnachahmliche Darsteller: Sean Connery als weiser Altmeister und Christopher Lambert als stürmischer Lehrbub. Bis 22.35, Tele 5

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Recht auf Leben und Selbstbestimmung – die neue Debatte über Abtreibungen Politiker und Experten sind zu Gast bei Anne Will. Bis 22.45, ARD

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Masern-Alarm! Braucht Österreich die Impfpflicht? Gäste bei Claudia Reiterer: Christopher Drexler (Gesundheitslandesrat Steiermark, ÖVP), Ursula Wiedermann (Expertin für Impfwesen), Werner Gruber (Physiker) und Bert Ehgartner (Journalist, Autor, Filmemacher). Bis 23.05, ORF 2

22.35 EVENT

Superbowl: L.A. Rams vs. New England Patriots Das Sportereignis in den USA. An dem Abend bleibt die Küche kalt, die Umsätze von Pizzadiensten, Popcorn und Knabbergebäck steigen. Zur Halbzeit geigen Maroon 5 sowie Big Boi und Travis Scott groß auf. Bis 4.15, Puls 4

23.05 DOKUMENTARFILM

Die Blumen von gestern (Ö 2017, Chris Kraus) Lars Eidinger als Holocaustforscher, der mit den Widerlichkeiten des Alltags konfrontiert wird: Die Ehefrau betrügt ihn, der Chef will Auschwitz in einen Medienevent umfunktionieren. Eidinger ist ein Schauspieler, der einfach nichts falsch machen kann – somit gelingt auch dieses berührende, aber niemals rührselige Stück Vergangenheitsbewältigung. Bis 1.00, ORF 2