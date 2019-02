TV-Quoten: Puls 4 und Servus TV melden Rekord, ORF 2 legt zu

Die ORF-Hauptsender haben im Jänner 33,7 Prozent Marktanteil erzielt

Wien – Die ORF-Hauptsender haben im Jänner 2019 33,7 Prozent Marktanteil erzielt, das ist gegenüber Jänner 2018 ein Minus von 1,1 Prozentpunkten. Der Rückgang ging dabei auf Kosten von ORF 1, das mit 12,9 Prozent um 1,9 Punkte unter dem Vergleichsmonat des Vorjahres lag. ORF 2 erzielte 20,8 Prozent, ein Plus von 0,8 Punkten.

Im ORF erklärt man die Performance von ORF 1 damit, dass im Jänner 2018 mehr als 30 statt wie heuer 20 Weltcuprennen stattgefunden hätten – damals geschuldet den Olympischen Winterspielen.

ATV kam im Jänner auf 3,3 Prozent Marktanteil, plus 0,3 Punkte. Für Puls 4 weist der Teletest 3 Prozent (plus 0,1) aus. In der Hauptzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen feierte der Sender mit 4,5 Prozent den laut eigenen Angaben "höchsten Jänner-Monatsmarktanteil" seiner Geschichte, auch ATV hatte bei den "Jungen" 4,5 Prozent.

Servus TV kam in der Gesamtzielgruppe auf 2,7 Prozent (plus 0,3), was laut Servus TV der stärkste Monat der Sendergeschichte ist, in der Gruppe 12-49 auf 2,3 Prozent. (APA, 1.2.2019)