Juventus sinnt gegen Parma auf Wiedergutmachung für Cup-Out

Milan vor Schlager gegen Roma im Aufwind

Turin – Vor dem Heimspiel am Samstag gegen Parma hat Italiens erfolgsverwöhnter Fußball-Rekordmeister Juventus Turin einen ungewohnten Rückschlag zu verdauen. Der Titelverteidiger verabschiedete sich am Mittwoch mit einem 0:3 bei Atalanta Bergamo aus dem Cup und hat damit keine Chance mehr auf das fünfte Double in Folge.

Nun gilt es, in der Serie A in der Spur zu bleiben, wie Trainer Massimiliano Allegri betonte. "Wir müssen aufpassen, denn auch Parma ist konterstark wie Atalanta", erklärte der Coach des in der Liga noch ungeschlagenen Tabellenführers.

Das Ausscheiden in der Coppa Italia wollte Allegri nicht überbewerten. "Wir müssen jetzt nicht gleich besorgt sein. Es ist einfach unmöglich, jedes Match zu gewinnen." Seine Mannschaft hat in der Tabelle einen komfortablen Vorsprung von elf Punkten auf den ersten Verfolger Napoli, der ebenfalls am Sonntag den Sechsten Sampdoria Genua empfängt.

Der Schlager der Runde steigt am Sonntag (20.30 Uhr/live Puls 4), wenn AS Roma vor eigenem Publikum auf AC Milan trifft. Für die Römer setzte es am vergangenen Mittwoch im Cup ein 1:7-Debakel bei Fiorentina, die Mailänder hingegen untermauerten ihre ansteigende Form mit einem Pokalsieg am Dienstag über Napoli. (APA, 1.2.2019)