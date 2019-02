Ehrung für Holocaust-Überlebenden Feingold

"Unermüdlicher Zeitzeuge" erhält Bundesverdienstkreuz

Wien/Salzburg – Der Holocaust-Überlebende Marko Feingold bekommt am Freitag das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. "Damit werden seine herausragenden Verdienste gewürdigt, die sich der mit 105 Jahren älteste Holocaust-Überlebende Österreichs in der Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Holocaust erworben hat", hieß es in einer Aussendung der deutschen Botschaft.

Feingold, der auch Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg ist, besuche als "unermüdlicher Zeitzeuge" Schulen, halte Vorträge und nehme an Veranstaltungen teil. "Dabei warnt er immer wieder vor einem Wiederaufkommen des Nationalsozialismus und rechten Tendenzen und setzt sich seit vielen Jahren für den Dialog zwischen den Religionen ein", schrieb die Botschaft.

Von österreichischer Seite wurde Feingolds Einsatz bereits durch zahlreiche Auszeichnungen, Ehrungen und Preise gewürdigt. Die Verleihung am Freitag in Salzburg fand durch den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Johannes Haindl, statt. (APA, 1.2.2019)