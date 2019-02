Pandababys begrüßen mit Zuschauern das neue Jahr

Shenshuping – Elf Pandajunge wurden in der Schutzbasis Shenshuping im Naturreservat Wolong in der südwestchinesischen Provinz Sichuan am Donnerstag der begeisterten Öffentlichkeit präsentiert.

foto: apa Ein Neujahrsgruß für Pandabärenfans.

Sie posierten und spielten mit Symbolen des am kommenden Dienstag beginnenden Jahres des Schweines. Für die Chinesen gilt das Jahr, das am 25. Jänner 2020 enden wird, astrologisch als besonderes Glücksjahr. (APA, 1.2.2019)