Samsung: Teaser zeigt erstmals faltbares Smartphone

Kurz nach der Veröffentlichung wurde der Clip wieder zurückgezogen – Kleiner Innen-, großer Außenbildschirm

Es dürfte eines der großen Themen des IT-Jahres 2019 werden: Zahlreiche Hersteller arbeiten derzeit an faltbaren Smartphones. Auch Samsung hat vor einigen Monaten bereits die Entwicklung eines entsprechenden Geräts bestätigt, viel mehr als einen kurzen Blick auf ein faltbares Display in einem generischen Gehäuse gab es dabei aber nicht zu erheischen. Das ändert sich nun.

Teaser

Samsung Vietnam hat ein Teaser-Video für den kommenden Unpacked-Event des Unternehmens gepostet. Am 20. Februar will das Unternehmen das Galaxy S10 offiziell enthüllen. Zudem soll es aber eben auch Neuerungen zum faltbaren Smartphones des Unternehmens zu sehen und hören geben. So will es zumindest die Gerüchteküche wissen, die durch das Video neue Nahrung erhält. Ist in dem Clip doch kurz ein offensichtlich faltbares Gerät zu sehn.

megusta

Das Video wurde von Samsung zwar mittlerweile wieder entfernt, auf Youtube kursieren aber einige Kopien. Und dabei zeigt sich ein zur kurzen Präsentation vom November sehr ähnlicher Aufbau. Während es an der Vorderseite ein kleines Display gibt, wird durch das Aufklappen ein deutlich größerer Bildschirm sichtbar. Vor einigen Monaten war die Rede davon, dass es sich hierbei einerseits um ein 4,58-Zoll-Display mit einer Auflösung von 840 x 1.960 Pixel handelt, während der aufklappbare Innenbildschirm auf 7,3 Zoll und 1.536 x 2.152 Pixel kommt.

Abwarten

Ob es sich dabei um mehr als einen Prototypen handelt, wird es wohl erst im Rahmen des Unpacked-Events zu erfahren geben. Zuletzt war aber zu hören, dass Samsung das betreffende Gerät tatsächlich auf den Markt bringen will, und dass der Preis dabei um die 1.700 US-Dollar liegen soll. (apo, 1.2.2019)