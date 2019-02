"Anthem": EA setzt auf absurd fragmentierten Start des Spiels

Abonnenten spielen früher, aber nicht alle – Nutzer einer Playstation 4 müssen ohnehin warten

Bioware setzt bei Anthem auf eine etwas ungewöhnliche Herangehensweise was den Release eines Spiels betrifft. Publisher EA hat nun sogar eine Übersicht veröffentlicht, um zu verdeutlichen, wann man das Game nun konkret spielen kann. Wenn man das Spiel gekauft hat und gleichzeitig ein "Origin Premier"-Abo um monatlich 15 Dollar aufweist, kann man das Game bereits am 15. Februar spielen.

Playstation 4-Nutzer haben das Nachsehen

All jene, die Anthem gekauft, aber nur das "Origin Access"-Abo um fünf Dollar monatlich besitzen, können das Game auch an besagtem Tag anspielen – hier allerdings nur zehn Stunden lang. Danach ist Schluss. Xbox-Nutzer sind hierbei miteingeschlossen. All jene, die das Spiel nur gekauft oder eine Playstation 4 besitzen, können das Game erst eine Woche später, also am 22. Februar spielen.

Bioware unglücklich über Vorgang

EA versucht auf diesem Wege, neue Nutzer für seinen Abo-Dienst zu beschaffen, der einen Zugriff auf das Portfolio des Publishers mit sich bringt. Bioware ist davon wohl auch nicht allzu begeistert. In einem Tweet auf die Frage, wieso Playstation-4-Nutzer nicht auch am 15. Februar spielen können, antwortete Game Director Jonathan Warner, dass es ihm am liebsten wäre, wenn alle am gleichen Tag starten könnten.

"Anthem" spielt sich am besten zu viert

Für Spieler ist dies auf jeden Fall ein Ärgernis, da zahlende Nutzer im Grunde einen gewissen Vorsprung bei Anthem haben. Das Online-Game gemeinsam mit seinen Freunden anzugehen, wird dadurch auch komplizierter. Bei einem Vorab-Event sagte der Entwickler gegenüber dem STANDARD, dass man Anthem am besten zu viert spielt. Nutzer können somit entweder auf den Release warten oder EAs Service abonnieren. (red, 1.2.2019)