Kurden nehmen deutschen Jihadisten Martin Lemke fest

Der 28-Jährige Sachse soll für Jihadisten-Geheimdienst Amnijat tätig gewesen sein

Damaskus – Die kurdisch geführten und von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben den deutschen Jihadisten Martin Lemke festgenommen. Das bestätigten dessen zweite und dritte Frau am Donnerstag in einem Überprüfungslager nahe dem ostsyrischen Dorf Baghus an der irakischen Grenze Reportern.

Lemkes dritte Frau, die ihren Namen mit Leonora angab, sagte, sie sei mit ihrem 28-jährigen Mann und dessen zweiter Frau namens Sabina vor der SDF-Offensive in der Provinz Deir Essor geflohen.

Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat fast das ganze "Kalifat" verloren, das sie im Sommer 2014 in Teilen des Iraks und Syriens ausgerufen hatte. Im Osten Syriens kontrollieren die Jihadisten nur noch wenige Quadratkilometer und sind weiter auf dem Rückzug.

Geheimdienstvorwurf

Die beiden Deutschen Leonora und Sabina sagten AFP, Lemke habe hauptsächlich als Techniker für den IS gearbeitet, aber nicht an Kämpfen teilgenommen. In deutschen Medien ist davon die Rede, der aus Sachsen stammende Lemke (angeblich 28) habe der IS-Religionspolizei Hisba und später dem Jihadisten-Geheimdienst Amnijat angehört. Er soll demnach regelmäßig Kontakt zum ehemaligen IS-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani gehabt haben.

Sie hätten sich gemeinsam den SDF-Kämpfern ergeben, sagte die 19-jährige Leonora, die ihren zwei Wochen alten Säugling in den Armen hielt. Die 34-jährige Sabina sagte, sie sei zusammen mit ihrem Mann geflohen. In den Überprüfungszentren der SDF werden Zivilisten von mutmaßlichen aktiven IS-Mitgliedern getrennt.

Mit 15 nach Syrien

Leonora war nach eigenen Angaben 15 Jahre alt, als sie im März 2015 zusammen mit einer Freundin in dem vom IS kontrollierten Gebiet eintraf. Dort habe sie ihren Mann geheiratet und die meiste Zeit über in Raqqa gelebt, der Hauptstadt des "Kalifats" im Norden Syriens.

In der Gewalt der SDF befinden sich hunderte ausländische Dschihadisten. Die kurdischen Kämpfer wollen ihnen nicht den Prozess machen, sondern sie in ihre westlichen Herkunftsländer abschieben. Dort stößt diese Absicht auf wenig Gegenliebe. (APA, AFP, 31.1.2019)