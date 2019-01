Peter Crouch zu Burnley, Emerson junior nach Barcelona, Oberlin zu Empoli

Salzburg gibt Dembele leihweise an Fortuna Sittard ab – Leipzig leiht Emile Smith-Rowe von Arsenal aus – Neues Personal für Düsseldorf und Schalke

Wien – Fußball-Premier-League-Klub Burnley hat am Donnerstag den früheren englischen Teamspieler Peter Crouch unter Vertrag genommen. Der 38-jährige Zwei-Meter-Stürmer erhielt einen Kontrakt bis Saisonende und wird Konkurrent von ÖFB-Wunschspieler Ashley Barnes um einen Platz im Angriffszentrum.

Der FC Barcelona hat am Donnerstag die bevorstehende Verpflichtung des Brasilianers Emerson junior vermeldet. Der Rechtsverteidiger erhielt einen Fünfjahresvertrag, der mit 1. Juli dieses Jahres beginnt. Für den 20-Jährigen bezahlt der spanische Fußball-Meister nach eigenen Angaben zwölf Millionen Euro an Atletico Mineiro. Für den Rest dieser Saison wird Emerson junior an Betis Sevilla verliehen.

Der französische Defensivspieler Jean-Clair Todibo schließt sich hingegen mit sofortiger Wirkung dem FC Barcelona an. Ursprünglich war der Wechsel des 19-Jährigen, der einen Vertrag bis 2023 erhielt, von Toulouse zu den Katalanen erst per Saisonende vereinbart worden.

AS Monaco und Leicester City haben sich auf einen Tausch der beiden Fußball-Profis Youri Tielemans (21) und Adrien Silva (29) geeinigt. Die beiden Mittelfeldspieler stehen bei ihren neuen Arbeitgebern leihweise bis Saisonende unter Vertrag.

Der belgische Internationale Tielemans absolvierte in dieser Saison bei Monaco, dem Tabellenvorletzten der Ligue 1, 20 Meisterschaftsspiele und erzielte dabei 5 Tore, spielt in den Plänen des zurückgekehrten Trainers Leonardo Jardim aber keine Rolle mehr. Der in Frankreich geborene portugiesische Europameister Adrien Silva kam beim Klub von Christian Fuchs in dieser Saison insgesamt nur zu fünf Pflichtspiel-Einsätzen.

Der deutsche Bundesligist RB Leipzig hat bis Saisonende den englischen U17-Weltmeister Emile Smith-Rowe ausgeliehen. Das gab der Klub der Österreicher Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker und Konrad Laimer am Donnerstag bekannt. Der 18-Jährige kommt von Arsenal.

Nach Medienberichten soll die Leihgebühr für den Flügelspieler bei rund einer Million Euro liegen. Das kommentierte RB aber ebenso wenig wie eine mögliche Kaufoption. Smith-Rowe gilt in England als hoffnungsvolles Talent, für die erste Mannschaft der "Gunners" reichte es in dieser Saison aber kaum.

Der früher bei Red Bull Salzburg und Altach engagierte Stürmer Dimitri Oberlin wechselt leihweise vom FC Basel zum italienischen Fußball-Erstligisten Empoli. Die beiden Vereine einigten sich am Donnerstag auf einen Transfer des 21-Jährigen bis Ende der Saison 2019/20 mit der Option für eine definitive Übernahme. In der laufenden Spielzeit kam Oberlin unter Trainer und Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller nur noch zu Teileinsätzen in der Super League.

RB Salzburg hat einen weiteren FC-Liefering-Kooperationsspieler leihweise abgegeben. Der 19-jährige Franzose Mahamadou Dembele darf für ein halbes Jahr beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard Spielpraxis sammeln. Sittard liegt in der Eredivisie nach 19 Spielen auf Rang zehn. Für Liefering absolvierte der Innenverteidiger bisher 40 Spiele. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2022.

Deutschlands Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat sich kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode die Dienste des polnischen Nationalspielers Dawid Kownacki gesichert. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wird der Stürmer bis Saisonende von Sampdoria Genua plus anschließender Kaufoption ausgeliehen.

Kownacki, der 2018 zum polnischen WM-Aufgebot zählte und in der EM-Qualifikation auf das ÖFB-Team trifft, hat für Sampdoria in 39 Pflichtspielen 10 Treffer erzielt. Der 21-Jährige ist nach Jaroslav Drobny und dem Niederösterreicher Markus Suttner der dritte Winter-Zugang bei den Düsseldorfern.

Reece Oxford soll die Lücke beim FC Augsburg nach dem leihweisen Wechsel von Abwehrchef Martin Hinteregger zum deutschen Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt schließen. Der 20-jährige Innenverteidiger wurde bis Ende Juni vom englischen Premier-League-Klub West Ham United ausgeliehen. Oxford hat alle Nachwuchs-Nationalteams Englands durchlaufen und spielte 2017/18 bei Mönchengladbach.

Auch Schalke 04 ist wie erwartet noch am Transfermarkt aktiv geworden. Der deutsche Bundesligist sicherte sich leihweise bis Saisonende die Dienste des 27-jährigen niederländischen Teamspielers Jeffrey Bruma von Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg. Der Arbeitgeber der verletzten ÖFB-Legionäre Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf reagierte damit auch auf die jüngste Verletzung von Benjamin Stambouli.