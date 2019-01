Google zieht ebenfalls umstrittene App zur Marktforschung zurück

Firma entschuldigt sich für unerlaubte Nutzung von Entwicklerzertifikat – Screenwise-App hatte aber deutlich weniger Einblick

Facebook war offenbar nicht das einzige große Unternehmen, das gegen die Regeln von Apples App Store verstoßen hat. Im Gefolge der erhitzten Diskussion über das Verhalten von Facebook, gesteht nun Google zu, dass man ebenfalls eine App zur Analyse des Nutzerverhaltens vertrieben hat – und zwar auf sehr ähnlichem Weg.

Marktforschung

Unter dem Namen Screenwise Meter betreibt Google eine App, die man zur Marktforschungszwecken einsetzt. Diese ist dazu gedacht das Nutzerverhalten von freiwilligen Teilnehmern zu analysieren, die im Gegenzug dafür eine finanzielle Abgeltung in Form von Gutscheinen erhalten. Die Kontroverse entsteht nun, da Google Screenwise Meter jenseits von Apples eigenem App Store vertrieben hat. Und dafür hat man – wie auch Facebook – ein Zertifikat verwendet, das von Apple eigentlich nur für den internen Gebrauch im jeweiligen Unternehmen bestimmt ist.

Asche, Haupt

Google hat sich mittlerweile öffentlich für diesen Vorgang entschuldigt, und die betreffende App zurückgezogen. Gleichzeitig betont man, dass man dabei nie verschlüsselt übertragene Daten mitgelesen hat. Facebook hatte für seine Research App von den Nutzern ein Root-Zertifikat auf den Geräten installieren lassen, über das sie fast den gesamten Datenverkehr mitlesen konnten. Gerade dafür musste man sich zuletzt scharfe Kritik anhören. Das war im Fall von Google offenbar nicht der Fall. Zudem machte Screenwise von Anfang an sehr klar, in welchem Umfang hier Daten erfasst werden. Ein weiterer Unterschied: Bei der Google-Marktforschung betrug das Mindestalter 18 während sich Facebook Research auch an Minderjährige ab 13 richtete.

Apple schweigt (noch)

Abzuwarten gilt es, wie jetzt Apple reagiert. Immerhin hat Google damit denselben Verstoß begangen, den man auch Facebook ankreidet – und zwar einen gegen die App Store-Regeln. Bei Facebook hatte Apple kurzerhand das Enterprise-Zertifikat für ungültig erklärt, und so dem Unternehmen gehörigen Ärger eingebrockt. Immerhin wird dieses Zertifikat auch für Entwicklungsversionen von Facebooks diversen Apps verwendet, um diese intern zu testen. Und genau das geht nun nicht mehr. Ob Apple auch bei Google, und damit einem Partner von dem man jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar für einen Suchmaschinendeal erhält, so hart durchgreift, muss sich erst zeigen. Eventuell gibt man sich auch im beiderseitigen Interesse einfach mit der öffentlichen Entschuldigung zufrieden.

Für Android gibt es die Screenwise Meter App übrigens weiterhin. Dort gibt es keine Vorschriften, die solche Art der Marktforschung untersagen, solange die Nutzer all dem explizit zustimmen – was hier der Fall war. (apo, 31.1.2019)