ORF-Mann darf doch nicht für Historikerkommission der FPÖ arbeiten

Der ORF zieht die Genehmigung für Martin Haidinger nach einem Entscheid des internen Ethikrats zurück

Wien – Auftritte bei Parteiveranstaltungen oder Nebentätigkeiten für Unternehmen: Seit 2011 regelt ein Verhaltenskodex für ORF-Mitarbeiter sehr genau, was mit der "Qualität, Authentizität und Glaubwürdigkeit der ORF-Berichterstattung" vereinbar ist. Ein Ethikrat, den der ORF-Generaldirektor und der ORF-Redakteursrat beschicken, entscheidet über vermutete Verstöße gegen den Verhaltenskodex.

Im jüngsten Fall des Ethikrats ging es nach STANDARD-Informationen um den Ö1-Wissenschaftsjournalisten und Geschichtswissenschafter Martin Haidinger und sein Mitwirken in der Historikerkommission der FPÖ. Für die Kommission, die die Parteigeschichte mit Fokus auf "dunkle Flecken" aufarbeiten soll, hat Haidinger einen Bericht über Burschenschafter verfasst.

Der Ethikrat entschied nun: Es ist für ORF-Journalisten und -Journalistinnen mit ihrer Tätigkeit beim ORF nicht vereinbar, Aufträge politischer Parteien anzunehmen. Für den Ethikrat besteht kein Zweifel, dass der Auftraggeber der Historikerkommission die FPÖ ist. Außerdem sei die Causa ein "ständiger Gegenstand der ORF-Berichterstattung".

Der Verhaltenskodex besage klar: "Alle politischen und wirtschaftlichen Verquickungen, die geeignet sein könnten, Zweifel an der Unabhängigkeit aufkommen zu lassen", müssen vermieden werden. Für den Ethikrat steht im Fall Haidinger außer Zweifel, dass ein Auftrag für die FPÖ-Kommission mit diesem Anspruch nicht vereinbar ist.

Im Herbst 2018 hatte Haidinger bei der Generaldirektion schriftlich um die Erlaubnis für seine Nebentätigkeit in der Historikerkommission angesucht. Zu diesem Zeitpunkt sei "allen Beteiligten nicht ganz klar gewesen, dass die Kommission eine reine FPÖ-Angelegenheit ist", heißt es auf Anfrage im ORF. Nun, Ende Jänner, stehe fest, dass der Auftraggeber die FPÖ sei. Seinen Beitrag "Wertewandel in Studentenverbindungen nach 1945" muss Haidinger nun nach STANDARD-Informationen zurückziehen. Haidinger will die Angelegenheit vorerst nicht kommentieren. (os, 31.1.2019)