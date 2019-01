Kriechmayr Dritter im ersten Garmisch-Training

Norweger Kilde fuhr Bestzeit – Zahlreiche Top-Asse ließen Tor aus

Garmisch-Partenkirchen – Der Norweger Aleksander Aamondt Kilde ist beim Auftakttraining zur Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag mit Torfehler Bestzeit gefahren. Bei Traumwetter und relativ weichen Bedingungen wurde Vincent Kriechmayr hinter dem Franzosen Brice Roger (0,56) mit 0,73 Sekunden Rückstand Dritter.

Mehr als ein erstes Abtasten der Kandahar war es nicht. Wie Kilde ließen zahlreiche Topfahrer ein Tor knapp vor dem Sprung "Freier Fall" aus. Als zweitbester Österreicher kam Christopher Neumayer (7./1,02) in die Wertung, von Platz zehn bis zwölf folgten mit Matthias Mayer (1,45), Otmar Striedinger (1,46), Romed Baumann und Hannes Reichelt (beide 12./1,50) ein ÖSV-Quartett. Der im Abfahrts-Weltcup führende Beat Feuz (SUI) ließ es wie die Südtiroler Mitfavoriten Dominik Paris und Christof Innerhofer gemächlich angehen (21./2,00).

Nach der Verletzung von Max Franz hat Reichelt wie Mayer und Kriechmayr sein Ticket für die bevorstehenden Weltmeisterschaften fix in der Tasche. Dahinter ist Striedinger der heißeste Anwärter auf den vierten und letzten verbleibenden Aare-Startplatz. Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher sieht derzeit dieses Quartett voran. "Wir haben vier, die Podest fahren können. Reichelt, Mayer, Kriechmayr, Striedinger." Ein medialer Aufstellungspoker liegt dem Tiroler nicht. "Die anderen sind von der Platzierung her nicht so gut. Ich will aber fair bleiben und jedem die Chance bis zum Schluss geben."

Gecastet werden deshalb in Oberbayern vor allem noch potenzielle WM-Ersatzfahrer. Daniel Danklmaier als Streif-Fünfter, Johannes Kröll, Christian Walder und Neumayer kommen infrage. Um Puelachers Top-Quartett nämlich noch zu sprengen, benötigen sie schon ein Spitzenresultat. "Die müssen aufs Podest hinfahren", forderte der Trainer am Vorabend. "Top Zehn wird zu wenig sein, ich nehme nicht zehn Abfahrer mit." (APA; 31.1.2019)

Erstes Training für die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Garmisch-Partenkirchen:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:57,38 Minuten – 2. Brice Roger (FRA) +0,56 Sek. – 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,73 – 4. Adrien Theaux (FRA) 0,74 – 5. Mattia Casse und Matteo Marsaglia (beide ITA) je 0,91, 7. Christopher Neumayer (AUT) 1,02 – 8. Christof Innerhofer (ITA) 1,21 – 9. Dominik Paris (ITA) 1,22 – 10. Matthias Mayer (AUT) 1,45 – 11. Otmar Striedinger (AUT) 1,46 – 12. Romed Baumann (AUT) und Hannes Reichelt (beide 1,50). Weiter: 22. Daniel Danklmaier (AUT) 2,08 – 24. Christian Walder (AUT) 2,12 – 25. Johannes Kröll (AUT) 2,15