Historischer Kalender – 6. Februar

1804 – In der Nähe von Merthyr Tydfil in Wales fährt erstmals eine Lokomotive auf Schienen. Eine von dem Ingenieur Richard Trevithick für einen Dampfhammer konstruierte Maschine wurde auf einen Wagen montiert.

1904 – In Paris wird das Vergnügungsetablissement "Alhambra" in einem umgebauten Theater eröffnet.

1919 – Im Nationaltheater zu Weimar tritt die deutsche Nationalversammlung zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Der Vorsitzende des Rates der Volksbeauftragten, der Sozialdemokrat Friedrich Ebert, hält die Eröffnungsrede.

1934 – Die Sowjetunion und Ungarn vereinbaren die Herstellung diplomatischer Beziehungen.

1939 – Die Gestapo löst den katholischen Jungmännerverband in ganz Deutschland auf.

1944 – 200 sowjetische Bomber greifen die finnische Hauptstadt Helsinki an.

1949 – Der kommunistische General Ye Jianying (Yeh Tschien-ying) übernimmt das Amt des Pekinger Bürgermeisters und empfängt Vertreter bürgerlicher Parteien.

1964 – Frankreich und Großbritannien beschließen den Bau eines Tunnels unter dem Ärmelkanal zwischen Calais und Dover.

1974 – Arabische und japanische Terroristen überfallen das japanische Botschaftsgebäude in Kuwait. Mit der Aktion erzwingen sie die Freilassung von Gesinnungsgenossen in Singapur.

1989 – In Polen beginnen sogenannte "Gespräche am Runden Tisch" zwischen der kommunistischen Regierung und der Opposition.

1994 – Erste Großkundgebung der vom italienischen Medienmogul Silvio Berlusconi ins Leben gerufenen rechtsgerichteten politischen Bewegung "Forza Italia".

1994 – In Finnland wird der Sozialdemokrat Martti Ahtisaari zum Staatspräsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Mauno Koivisto an.

1994 – Bundespräsident Thomas Klestil trifft während seines Staatsbesuches in Ägypten mit dem palästinensischen Präsidenten Yasser Arafat zusammen.

1995 – In Stinatz im Burgenland explodiert eine Rohrbombe. Ein Mann wird dabei schwer verletzt. Der Anschlag richtet sich gegen die kroatische Volksgruppe.

1995 – In der EU gibt Griechenland seinen Widerstand gegen eine Zollunion mit der Türkei auf. Im Gegenzug stimmen die übrigen Mitglieder der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Zypern zu.

1999 – Nach einem erbitterten Streit um die Teilnahme der albanischen Untergrundorganisation UCK beginnt in Rambouillet bei Paris die von der internationalen Balkan-Kontaktgruppe einberufene Kosovo-Friedenskonferenz.

2004 – In der Moskauer U-Bahn sprengt sich eine tschetschenische Selbstmordattentäterin in die Luft und reißt mehr als 40 Menschen mit in den Tod, 134 weitere werden verletzt.

2004 – Der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder verzichtet auf den sozialdemokratischen Parteivorsitz und schlägt den Fraktionschef im Bundestag, Franz Müntefering, als Nachfolger vor.

2009 – Der Iran schlägt im Atom-Streit die Hand der Versöhnung von US-Präsident Barack Obama aus. Der iranische Parlamentspräsident Ali Larijani spricht zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz dem Westen jedes Recht ab, Einfluss auf das Nuklearprogramm seines Landes zu nehmen.

Geburtstage:

Christopher Marlowe, brit. Dramatiker (1564-1593)

Jakob Julius David, öst. Schriftsteller (1859-1906)

Josef Stalder, schwz. Kunstturner, Olympiasieger am Reck 1948 (Stalder-Grätsche") (1919-1991)

Paolo Volponi, ital. Schriftsteller (1924-1994)

William Ambrose ("Billy") Wright, brit. Fußballer (1924-1994)

Pierre Brice (eigtl. Pierre-Louis de Bris), frz. Schauspieler (1929-2015)

Sixten Jernberg, schwed. Skifahrer (1929-2012)

Todestage:

Georg Leo Graf von Caprivi, dt. Politiker

Joseph Cotten, US-Schauspieler (1905-1994)

Andre Cayatte, frz. Filmregisseur (1909-1989)

Barbara Tuchman, US-Historikerin (1912-1989)

Beat Jäggi, schwz. Schriftsteller (1915-1989)

König Hussein von Jordanien (1935-1999)

(APA, 6.2.2019)