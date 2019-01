Masernalarm: Braucht Österreich eine Impfpflicht?

Masern könnten längst besiegt sein, doch gerade erschüttern neue Fälle das Land. Ist es Zeit, eine Impfpflicht einzuführen – und wie lassen sich Impfgegner überzeugen? Stellen Sie Ihre Fragen zum Live-Talk um 19 Uhr

Nach einem Masernfall in der Grazer Kinderklinik ist die Debatte über den richtigen Umgang mit Impfgegnern und Impfverweigerern neu ausgebrochen. In Graz gibt es inzwischen ein Dutzend bestätigte Masernfälle. Damit nicht genug: In der oststeirischen Volksschule Anger haben diese Woche 26 ungeimpfte Kinder Schulverbot erhalten, nachdem ein Schüler erkrankt war.

Gegen Masern gibt es einen wirksamen Schutz: die Impfung. Doch was tun, wenn sich Eltern dem verweigern? Ist es Zeit für eine Impfpflicht im Land? Darüber diskutieren bei uns im Video-Livestream am Donnerstag ab 19 Uhr der erfahrene Kinderarzt Peter Voitl, der das Erste Wiener Kindergesundheitszentrum leitet, und die Virologin Heidemarie Holzmann. Sie führt an der Med-Uni Wien das Zentrum zu Masern, Röteln und Mumps.

Während Holzmann eine Impfpflicht skeptisch sieht, weil es bessere Möglichkeiten gebe, um Eltern zu überzeugen, plädiert Voitl zumindest bei Schülern, Kindergärtnern und Lehrern durchaus dafür.

Posten Sie im Forum Ihre Fragen zum Thema, wir stellen sie den beiden Experten. Was steckt hinter der zunehmenden Impfskepsis vieler Eltern – ist es purer Egoismus, oder informiert die Medizin nicht richtig?



Der Stream beginnt um 19 Uhr. Erstmals sendet der STANDARD dabei live aus seinem neuen Videostudio. (András Szigetvari, 31.1.2019)