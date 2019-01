Emotionaler Abschied von Sala in Nantes

Letzte Ehre für den verschollenen Argentinier – Ex-Klub zwischen Trauer und Hoffnung

Nantes- Der französische Erstligist FC Nantes hat die Hoffnung auf die Rettung des vermissten Emiliano Sala noch nicht aufgegeben. Im Heimspiel am Mittwochabend kam es zu emotionalen Szenen im Stadion.

Vahid Halilhodzic konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Für einen Moment vergrub der Trainer des FC Nantes sein Gesicht in den Händen, als um ihn herum Zehntausende mit brüchigen Stimmen für Emiliano Sala sangen. Wie bei seinen Spielern und allen Fans schienen Halilhodzic' Emotionen am Mittwochabend irgendwo zwischen Trauer und Hoffnung zu schwanken – an den Alltag war im ersten Heimspiel des französischen Erstligisten nach Salas Verschwinden nicht zu denken.

Halilhodzic bricht in Tränen aus.

"Es ist schwer, darüber zu sprechen, das ist ein schrecklicher Moment. Wir sind alle geschockt", sagte Halilhodzic schon vor dem 1:1 (0:0) gegen AS St. Etienne, das zur emotionalen Achterbahnfahrt wurde. Alle Spieler liefen in Trikots mit der Aufschrift "On t'aime Emi" ("Wir lieben dich, Emi") auf, beim Aufwärmen trugen sie grüne Armbänder als Zeichen der Hoffnung. In Anlehnung an Salas Rückennummer wurde die Partie in der neunten Minute unterbrochen.

Unterbrechung in der neunten Minute – Sala trug die Nummer neun.

"Es war ein harter Abend", sagte Mittelfeldspieler Abdoulaye Toure: "Wir haben versucht, unser Bestes für ihn zu geben. Wir haben nicht gewonnen, aber wir können stolz auf uns sein – und ich denke, dass er, wo immer er auch ist, auch stolz auf uns ist."

Sala, der in der Winterpause zu Cardiff City wechseln sollte, war am 22. Januar in Nantes in ein Kleinflugzeug gestiegen, das sein Ziel in England nie erreicht hat. Eine tagelange, zwischenzeitlich eingestellte und mit Hilfe einer Spendenaktion ("NoDejenDeBuscar" – Hört nicht auf zu suchen) wieder in Gang gesetzte Suche machte bislang wenig Hoffnung – im Gegenteil.

Suche wird fortgesetzt

Am Mittwoch wurden nach Angaben der für Flugunfälle zuständigen britischen Behörde AAIB zwei an der französischen Küste angespülte Sitzkissen gefunden, die "wahrscheinlich" aus dem verschollenen Flugzeug stammen. Ein mit Sonargeräten ausgestattetes Spezialschiff soll in den kommenden Tagen den Meeresboden nach dem vermeintlichen Wrack absuchen. Die Überlebenschancen Salas und des Piloten sind äußerst gering.

Bereits am Dienstagabend hatte das Premier-League-Duell zwischen dem FC Arsenal und Cardiff (2:1) im Zeichen des verschollenen Argentiniers gestanden. Die Londoner schrieben den Namen des Angreifers aus Respekt in die Kaderübersicht des Gegners. "Was in dieser Woche passiert ist, ist beispiellos. Es musste emotional werden. Vor dem Anpfiff haben wir uns gesagt: Für Emiliano", sagte Cardiffs Teammanager Neil Warnock. (sid, 31.1.2019)