Egger folgt im Wirtschaftsbund Tritscher als Generalsekretär nach

Kurt Egger folgt René Tritscher, der in die Privatwirtschaft wechselt

Wien – Im Wirtschaftsbund gibt es einen neuen Generalsekretär: Kurt Egger (44) folgt mit 1. März René Tritscher, der nach knapp drei Jahren im Wirtschaftsbund in die Privatwirtschaft wechselt, teilte der ÖVP-Wirtschaftsbund am Donnerstag mit.

Der 44-jährige Steirer Egger ist seit 1997 in unterschiedlichen Funktionen auf Landes- und Bundesebene in der Volkspartei aktiv. Nach Funktionen in der Jungen ÖVP sowie in der Wirtschaftskammer Steiermark erfolgte 2011 die Bestellung zum Direktor des Wirtschaftsbund Steiermark. Seine politische Laufbahn begann Egger 1995 als JVP-Obmann und Gemeinderat in St. Bartholomä. Seit 2017 ist er Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz. "Mit Kurt Egger gewinnen wir einen Kenner der Organisation des Wirtschaftsbundes mit langjähriger Erfahrung in der politischen Interessenvertretung", so WK-Präsident Harald Mahrer.



Lob gibt es auch für Tritscher: "René Tritscher hat den Wirtschaftsbund in den letzten Jahren maßgeblich mitgestaltet und hervorragend aufgestellt. Unter seiner Leitung konnten wir wichtige standortpolitische Erfolge für die österreichische Wirtschaft wie beispielsweise die Flexibilisierung der Arbeitszeit, der Reform Sozialversicherung und die Modernisierung der Gewerbeordnung erzielen." (red, 31.1.2019)