EU-Parlament erkennt Guaidó als Venezuelas Interimspräsidenten an

Die Abgeordneten fordern die EU-Regierungen auf, ihrer Entscheidung zu folgen. Besorgnis erregte zuletzt die Festnahme ausländischer Journalisten

Brüssel/Caracas – Das Europaparlament hat am Donnerstag mit großer Mehrheit Juan Guaidó als venezolanischen Übergangspräsidenten anerkannt. Als Grund für die klare Positionierung wurden in der Erklärung die jüngsten Äußerungen des amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro genannt. Dieser hatte die EU-Forderung nach einer umgehenden fairen Neuwahl des Präsidenten öffentlich abgelehnt.

Ob sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Linie in der Frage der Anerkennung Guaidós einigen können, galt bis zuletzt als unklar. Zu dem Thema sollte es am Donnerstagnachmittag noch einmal Gespräche bei einem informellen Außenministertreffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest geben.

Ultimatum zurückgewiesen

Mehrere europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Spanien hatten Maduro zuletzt ein Ultimatum bis Sonntag gestellt, um Neuwahlen anzusetzen. Ansonsten wollen auch sie sie Guaidó als Interimsstaatschef anerkennen. Maduro hat das Ultimatum zurückgewiesen.



US-Präsident Donald Trump hatte Guaidó bereits zuvor als legitimen Präsidenten anerkannt und ihm auf Twitter der "starken Unterstützung für den Kampf Venezuelas zur Wiedergewinnung seiner Demokratie" versichert.

Journalisten in Haft

Zahlreiche Venezolaner hatten am Mittwoch für Guaidó demonstriert und die Unterstützung des Militärs gegen Maduro gefordert. Mehrere ausländische Journalisten, die über die Proteste berichtet hatten, sind zuletzt in Venezuela festgenommen worden. Betroffen sind Mitarbeiter der spanischen Nachrichtenagentur EFE und des französischen Senders TF1. Spanien verlangte die unverzügliche Freilassung der spanischen Journalisten.

In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen Maduro und dem oppositionellen Parlamentspräsidenten Guaidó, der sich vor einer Woche zum Übergangspräsidenten erklärte. Der seit 2013 amtierende Maduro wirft den USA einen Umsturzversuch vor. (APA, red, 31.1.2019)