Oldie Nowitzki verbucht Saisonbestleistung

Trotz des Erfolgs bleiben die Mavericks weiter Viertletzter

New York – Basketball-Oldie Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen gefeiert. Die Texaner besiegten am Mittwoch (Ortszeit) die New York Knicks mit 114:90. Bei seinem vielleicht letzten Auftritt im Madison Square Garden überzeugte der 40-Jährige mit seiner Saisonbestleistung von 14 Punkten.

Das New Yorker Publikum feierte die Einwechslung von Nowitzki im ersten Viertel mit Standing Ovations. Der Deutsche hat seine Zukunftspläne noch nicht genannt. Es wird aber angenommen, dass er nach Saisonende seine Karriere für beendet erklärt. Der 21-jährige Dennis Smith Jr. (13 Punkte, 10 Rebounds, 15 Assists) verbuchte für Dallas ein Triple-Double. Trotz des Erfolgs bleiben die "Mavs" weiter Viertletzter der Western Conference. (APA, 31.1.2019)

Mittwoch-Ergebnisse der NBA:

Boston Celtics – Charlotte Hornets 126:94

Miami Heat – Chicago Bulls 89:105

New York Knicks – Dallas Mavericks 90:114

Washington Wizards – Indiana Pacers 107:89

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 99:97 n.V.

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 99:105

Sacramento Kings – Atlanta Hawks 135:113

Portland Trail Blazers – Utah Jazz 132:105