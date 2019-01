Kohlegrill statt 7 Ringe: Netz lacht über missglücktes Popstar-Tattoo

Ariana Grande teilte Foto von neuem Tattoo mit japanischen Schriftzeichen und löschte es später wieder

Die Popsängerin Ariana Grande hat kürzlich das Lied "7 Rings" veröffentlicht, welches sich vor allem in den USA großer Beliebtheit erfreut. Nun wollte sie sich den Titel des Lieds in japanischen Schriftzeichen als Tattoo stechen lassen. Die 25-jährige teilte am Dienstagabend (Ortszeit) ein Foto des Ergebnisses.

Nutzer erkannten schnell, dass es offenbar zu einem Fauxpas gekommen ist: Anstatt "Sieben Ringe" steht auf Grandes Hand nämlich "Shichirin", also ein kleiner japanischer Kohlegrill. In dem Musikvideo zu dem Lied waren die Schriftzeichen korrekt angegeben.

Postings gelöscht

Nachdem User sie auf den Fehler aufmerksam machten, erklärte sie auch, wie es dazu gekommen war: Offenbar hatte sie so große Schmerzen, dass sie die Tätowierung vorzeitig beendete. An der Stelle würde man zudem viel Haut verlieren, weswegen das Tattoo nicht permanent sein. "Wenn ich es genug vermisse, werde ich den Prozess in voller Länge erleiden", schrieb Grande. "Außerdem bin ich ein großer Fan von Holzkohlegrills", scherzte sie in einem weiteren Posting.

Später löschte sie sowohl den Instagram-Eintrag mit dem Foto des Tattoos wie auch die Tweets, in denen sie den Vorfall erklärt. Nutzer auf Twitter machten sich daraufhin über die Sängerin mit zahlreichen Tweets lustig.

